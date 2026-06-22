Кабачки смачніші за м’ясо: рецепт на обід чи вечерю

Кабачки з сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Кабачки за цим рецептом виходять настільки ніжними та ароматними, що легко замінюють м’ясну страву. Хрустка скоринка, розплавлений сир і прості інгредієнти роблять цю страву ідеальною для швидкого обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

молоко — 3–4 ст. л.;

борошно — 4–5 ст. л. (орієнтовно);

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

паприка — за смаком;

сухий часник — за смаком;

суха петрушка — за смаком;

приправа до м’яса — за смаком;

кетчуп — за смаком;

твердий сир — 100–150 г;

орегано — за смаком;

олія — для смаження.

Приготування кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати кабачки шматочками середньої товщини, посолити та залишити на 10–15 хвилин. Відтиснути зайву рідину. Змішати яйця, молоко, чорний перець і суху петрушку. В окремій тарілці поєднати борошно, паприку, сухий часник та улюблені спеції. Обваляти кожен шматочок кабачка в борошняній суміші, занурити в яєчну масу та викласти на розігріту сковороду з олією. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Змастити готові кабачки кетчупом, посипати тертим сиром та орегано. Накрити кришкою і прогріти кілька хвилин на слабкому вогні до розплавлення сиру.

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