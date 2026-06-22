Кабачки смачніші за м’ясо: рецепт на обід чи вечерю
22 червня 2026 14:44
Кабачки з сиром. Фото: smachnenke.com.ua
Кабачки за цим рецептом виходять настільки ніжними та ароматними, що легко замінюють м’ясну страву. Хрустка скоринка, розплавлений сир і прості інгредієнти роблять цю страву ідеальною для швидкого обіду або вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- молоко — 3–4 ст. л.;
- борошно — 4–5 ст. л. (орієнтовно);
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- паприка — за смаком;
- сухий часник — за смаком;
- суха петрушка — за смаком;
- приправа до м’яса — за смаком;
- кетчуп — за смаком;
- твердий сир — 100–150 г;
- орегано — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Нарізати кабачки шматочками середньої товщини, посолити та залишити на 10–15 хвилин. Відтиснути зайву рідину.
- Змішати яйця, молоко, чорний перець і суху петрушку.
- В окремій тарілці поєднати борошно, паприку, сухий часник та улюблені спеції.
- Обваляти кожен шматочок кабачка в борошняній суміші, занурити в яєчну масу та викласти на розігріту сковороду з олією.
- Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
- Змастити готові кабачки кетчупом, посипати тертим сиром та орегано.
- Накрити кришкою і прогріти кілька хвилин на слабкому вогні до розплавлення сиру.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте Новини.live!