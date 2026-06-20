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Головна Смак Вечеря за 30 хвилин: знадобиться 2 кабачка та 2 помідори

Вечеря за 30 хвилин: знадобиться 2 кабачка та 2 помідори

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 12:24
Тушковані кабачки з овочами на сковороді: простий рецепт легкої вечері
Кабачки та ніж. Фото: gospodynka.com.ua

У сезон кабачків не обов’язково вигадувати складні страви, щоб смачно нагодувати родину. Достатньо додати кілька доступних овочів, трохи ароматних спецій та зелені. У результаті виходить соковита й ароматна вечеря, яка готується всього за пів години.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • олія — 30 мл;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • прованські трави — за смаком;
  • петрушка — 1 пучок.
рецепт тушкованих кабачків
Тушковані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати кабачки середніми кубиками. Цибулю нарізати невеликими шматочками.
  2. Помідори очистити від шкірки та нарізати кубиками.
  3. Моркву натерти на великій тертці, а часник подрібнити.
  4. Розігріти сковороду з олією, додати цибулю та обсмажити до напівпрозорості. Додати моркву і часник, готувати до м’якості.
  5. Додати кабачки, перемішати та готувати кілька хвилин.
  6. Потім додати помідори разом із соком і тушкувати без кришки.
  7. Приправити страву сіллю, перцем і прованськими травами.
  8. Наприкінці додати подрібнену петрушку, перемішати та прогріти ще 1 хвилину.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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