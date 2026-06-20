Тушковані кабачки з овочами на сковороді: простий рецепт легкої вечері

Кабачки та ніж. Фото: gospodynka.com.ua

У сезон кабачків не обов’язково вигадувати складні страви, щоб смачно нагодувати родину. Достатньо додати кілька доступних овочів, трохи ароматних спецій та зелені. У результаті виходить соковита й ароматна вечеря, яка готується всього за пів години.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 4–5 зубчиків;

олія — 30 мл;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

прованські трави — за смаком;

петрушка — 1 пучок.

Тушковані кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати кабачки середніми кубиками. Цибулю нарізати невеликими шматочками. Помідори очистити від шкірки та нарізати кубиками. Моркву натерти на великій тертці, а часник подрібнити. Розігріти сковороду з олією, додати цибулю та обсмажити до напівпрозорості. Додати моркву і часник, готувати до м’якості. Додати кабачки, перемішати та готувати кілька хвилин. Потім додати помідори разом із соком і тушкувати без кришки. Приправити страву сіллю, перцем і прованськими травами. Наприкінці додати подрібнену петрушку, перемішати та прогріти ще 1 хвилину.

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