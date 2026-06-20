Тушковані кабачки з овочами на сковороді: простий рецепт легкої вечері

Вечеря за 30 хвилин: знадобиться 2 кабачка та 2 помідори
Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 12:24
Кабачки та ніж. Фото: gospodynka.com.ua
У сезон кабачків не обов’язково вигадувати складні страви, щоб смачно нагодувати родину. Достатньо додати кілька доступних овочів, трохи ароматних спецій та зелені. У результаті виходить соковита й ароматна вечеря, яка готується всього за пів години.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 4–5 зубчиків;
- олія — 30 мл;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- прованські трави — за смаком;
- петрушка — 1 пучок.
Спосіб приготування
- Нарізати кабачки середніми кубиками. Цибулю нарізати невеликими шматочками.
- Помідори очистити від шкірки та нарізати кубиками.
- Моркву натерти на великій тертці, а часник подрібнити.
- Розігріти сковороду з олією, додати цибулю та обсмажити до напівпрозорості. Додати моркву і часник, готувати до м’якості.
- Додати кабачки, перемішати та готувати кілька хвилин.
- Потім додати помідори разом із соком і тушкувати без кришки.
- Приправити страву сіллю, перцем і прованськими травами.
- Наприкінці додати подрібнену петрушку, перемішати та прогріти ще 1 хвилину.
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