Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ужин за 30 минут: понадобятся 2 кабачка и 2 помидора

Ужин за 30 минут: понадобятся 2 кабачка и 2 помидора

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 12:24
Тушеные кабачки с овощами на сковороде: простой рецепт легкого ужина
Кабачки и нож. Фото: gospodynka.com.ua

В сезон кабачков не обязательно придумывать сложные блюда, чтобы вкусно накормить семью. Достаточно добавить несколько доступных овощей, немного ароматных специй и зелени. В результате получается сочный и ароматный ужин, который готовится всего за полчаса.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 4–5 зубчиков;
  • растительное масло — 30 мл;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • прованские травы — по вкусу;
  • петрушка — 1 пучок.
рецепт тушкованих кабачків
Тушеные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать кабачки средними кубиками. Лук нарезать небольшими кусочками.
  2. Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками.
  3. Морковь натереть на крупной терке, а чеснок измельчить.
  4. Разогреть сковороду с маслом, добавить лук и обжарить до полупрозрачности. Добавить морковь и чеснок, готовить до мягкости.
  5. Добавить кабачки, перемешать и готовить несколько минут.
  6. Затем добавить помидоры вместе с соком и тушить без крышки.
  7. Приправить блюдо солью, перцем и прованскими травами.
  8. В конце добавить измельченную петрушку, перемешать и прогреть еще 1 минуту.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также:

Ужин рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации