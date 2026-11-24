Капустяні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться урізноманітнити щоденне меню, спробуйте ці соковиті овочеві котлети. Особливо смачними вони виходять із молодої капусти, а подавати їх найкраще гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 700 г;

яйця — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

манна крупа — 4–5 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

вершкове масло — 30 г;

олія — для смаження;

зелень, спеції — за бажанням.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати й відварити 5–7 хвилин у киплячій воді. Відкинути на друшляк, охолодити та добре відтиснути. Цибулю нарізати й обсмажити на вершковому маслі до золотистості. Змішати капусту з цибулею, яйцями, манкою та сіллю. За бажанням додати зелень і спеції. Залишити на 10–15 хвилин, щоб манка набухла. Вологими руками сформувати котлети й обсмажити на олії з обох боків до рум’яної скоринки та готовності. Подавати зі сметаною або соусом.

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