Капустяні котлети за 20 хвилин: їх складно відрізнити від м’ясних
Ua ru
24 листопада 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Капустяні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться урізноманітнити щоденне меню, спробуйте ці соковиті овочеві котлети. Особливо смачними вони виходять із молодої капусти, а подавати їх найкраще гарячими зі сметаною або улюбленим соусом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 700 г;
- яйця — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- манна крупа — 4–5 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- вершкове масло — 30 г;
- олія — для смаження;
- зелень, спеції — за бажанням.
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати й відварити 5–7 хвилин у киплячій воді.
- Відкинути на друшляк, охолодити та добре відтиснути.
- Цибулю нарізати й обсмажити на вершковому маслі до золотистості.
- Змішати капусту з цибулею, яйцями, манкою та сіллю.
- За бажанням додати зелень і спеції. Залишити на 10–15 хвилин, щоб манка набухла.
- Вологими руками сформувати котлети й обсмажити на олії з обох боків до рум’яної скоринки та готовності. Подавати зі сметаною або соусом.
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