Капустяні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться смачної домашньої страви без м’яса, приготуйте капустяники за бабусиним рецептом. Завдяки спеціям і зелені вони виходять ароматними, з апетитною скоринкою та ніжною серединкою. Така страва чудово підійде для обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 500 г;

яйця — 2 шт.;

борошно — 5 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

кріп і петрушка — по невеликому пучку;

копчена паприка — 1 ч. л.;

сіль, чорний перець — до смаку;

олія — для смаження.

Котлети з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту натерти, проварити в киплячій воді 3–5 хвилин і відкинути на сито. Дати охолонути та добре відтиснути зайву рідину. Додати яйця, дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник, зелень, паприку, сіль і перець. Додати борошно та перемішати до однорідності. Сформувати овальні котлети завтовшки 1–1,5 см. Смажити на розігрітій олії на помірно слабкому вогні приблизно по 4–5 хвилин із кожного боку, до рум’яної скоринки та повної готовності. Подавати гарячими зі сметаною або домашньою підливою.

Ділимося іншими смачними та простими рецептами для вечері

Лінива лазанья з баклажанів з фаршем і сиром.

Соковита картопляна запіканка з фаршем, сиром та соусом бешамель, яку легко готувати.

Читайте також:

Дієтична кабачкова піца з томатами, грибами та сиром.

Бюджетні кабачки з грибами за 25 хвилин, які виходять неймовірно ніжними та соковитими.

Запечені перці з сиром у сметанній заливці з простих сезонних продуктів.