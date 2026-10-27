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Головна Смак Капустяники "Бабусині": їх складно відрізнити від м’ясних котлет

Капустяники "Бабусині": їх складно відрізнити від м’ясних котлет

Ua ru
27 жовтня 2026 21:04
Капустяні котлети на сковороді: бюджетна страва з рум’яною скоринкою Фото: smachnenke.com.ua
Капустяні котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться смачної домашньої страви без м’яса, приготуйте капустяники за бабусиним рецептом. Завдяки спеціям і зелені вони виходять ароматними, з апетитною скоринкою та ніжною серединкою. Така страва чудово підійде для обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • білокачанна капуста — 500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 5 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп і петрушка — по невеликому пучку;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • сіль, чорний перець — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт котлет з капустою
Котлети з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту натерти, проварити в киплячій воді 3–5 хвилин і відкинути на сито.
  2. Дати охолонути та добре відтиснути зайву рідину.
  3. Додати яйця, дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник, зелень, паприку, сіль і перець.
  4. Додати борошно та перемішати до однорідності.
  5. Сформувати овальні котлети завтовшки 1–1,5 см.
  6. Смажити на розігрітій олії на помірно слабкому вогні приблизно по 4–5 хвилин із кожного боку, до рум’яної скоринки та повної готовності.
  7. Подавати гарячими зі сметаною або домашньою підливою.

Ділимося іншими смачними та простими рецептами для вечері

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капуста рецепт котлети пісний рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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