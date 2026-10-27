Капустяники "Бабусині": їх складно відрізнити від м’ясних котлет
Ua ru
27 жовтня 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Капустяні котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться смачної домашньої страви без м’яса, приготуйте капустяники за бабусиним рецептом. Завдяки спеціям і зелені вони виходять ароматними, з апетитною скоринкою та ніжною серединкою. Така страва чудово підійде для обіду чи вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 500 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 5 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- кріп і петрушка — по невеликому пучку;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- сіль, чорний перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Капусту натерти, проварити в киплячій воді 3–5 хвилин і відкинути на сито.
- Дати охолонути та добре відтиснути зайву рідину.
- Додати яйця, дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник, зелень, паприку, сіль і перець.
- Додати борошно та перемішати до однорідності.
- Сформувати овальні котлети завтовшки 1–1,5 см.
- Смажити на розігрітій олії на помірно слабкому вогні приблизно по 4–5 хвилин із кожного боку, до рум’яної скоринки та повної готовності.
- Подавати гарячими зі сметаною або домашньою підливою.
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