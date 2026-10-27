Капустные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется вкусного домашнего блюда без мяса, приготовьте капустники по бабушкиному рецепту. Благодаря специям и зелени они получаются ароматными, с аппетитной корочкой и нежной серединкой. Такое блюдо прекрасно подойдет для обеда или ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 500 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 5 ст. л.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп и петрушка — по небольшому пучку;

копченая паприка — 1 ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Котлеты с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту натереть, проварить в кипящей воде 3–5 минут и откинуть на сито. Дать остыть и хорошо отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, мелко нарезанный лук, измельчённый чеснок, зелень, паприку, соль и перец. Добавить муку и перемешать до однородной консистенции. Сформировать овальные котлеты толщиной 1–1,5 см. Жарить на разогретом масле на умеренно слабом огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны, до румяной корочки и полной готовности. Подавать горячими со сметаной или домашним соусом.

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