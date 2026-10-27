Капустники "Бабушкины": их трудно отличить от мясных котлет
Если хочется вкусного домашнего блюда без мяса, приготовьте капустники по бабушкиному рецепту. Благодаря специям и зелени они получаются ароматными, с аппетитной корочкой и нежной серединкой. Такое блюдо прекрасно подойдет для обеда или ужина.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 500 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 5 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп и петрушка — по небольшому пучку;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Капусту натереть, проварить в кипящей воде 3–5 минут и откинуть на сито.
- Дать остыть и хорошо отжать лишнюю жидкость.
- Добавить яйца, мелко нарезанный лук, измельчённый чеснок, зелень, паприку, соль и перец.
- Добавить муку и перемешать до однородной консистенции.
- Сформировать овальные котлеты толщиной 1–1,5 см.
- Жарить на разогретом масле на умеренно слабом огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны, до румяной корочки и полной готовности.
- Подавать горячими со сметаной или домашним соусом.
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