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Главная Вкус Капустники "Бабушкины": их трудно отличить от мясных котлет

Капустники "Бабушкины": их трудно отличить от мясных котлет

Ua ru
27 октября 2026 21:04
Капустные котлеты на сковороде: недорогое блюдо с румяной корочкой Фото: smachnenke.com.ua
Капустные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется вкусного домашнего блюда без мяса, приготовьте капустники по бабушкиному рецепту. Благодаря специям и зелени они получаются ароматными, с аппетитной корочкой и нежной серединкой. Такое блюдо прекрасно подойдет для обеда или ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 5 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп и петрушка — по небольшому пучку;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт котлет з капустою
Котлеты с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту натереть, проварить в кипящей воде 3–5 минут и откинуть на сито.
  2. Дать остыть и хорошо отжать лишнюю жидкость.
  3. Добавить яйца, мелко нарезанный лук, измельчённый чеснок, зелень, паприку, соль и перец.
  4. Добавить муку и перемешать до однородной консистенции.
  5. Сформировать овальные котлеты толщиной 1–1,5 см.
  6. Жарить на разогретом масле на умеренно слабом огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны, до румяной корочки и полной готовности.
  7. Подавать горячими со сметаной или домашним соусом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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