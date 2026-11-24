Капустные котлеты за 20 минут: их трудно отличить от мясных
Ua ru
24 ноября 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Капустные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется разнообразить повседневное меню, попробуйте эти сочные овощные котлеты. Особенно вкусными они получаются из молодой капусты, а подавать их лучше всего горячими со сметаной или любимым соусом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 700 г;
- яйца — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- манная крупа — 4–5 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 30 г;
- растительное масло — для жарки;
- зелень, специи — по желанию.
Способ приготовления
- Капусту нашинковать и отварить 5–7 минут в кипящей воде.
- Отцедить на дуршлаг, остудить и хорошо отжать.
- Лук нарезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
- Смешать капусту с луком, яйцами, манкой и солью.
- По желанию добавить зелень и специи. Оставить на 10–15 минут, чтобы манная крупа набухла.
- Влажными руками сформировать котлеты и обжарить на масле с обеих сторон до румяной корочки и готовности. Подавать со сметаной или соусом.
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