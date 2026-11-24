Капустные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется разнообразить повседневное меню, попробуйте эти сочные овощные котлеты. Особенно вкусными они получаются из молодой капусты, а подавать их лучше всего горячими со сметаной или любимым соусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 700 г;

яйца — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

манная крупа — 4–5 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — для жарки;

зелень, специи — по желанию.

Способ приготовления

Капусту нашинковать и отварить 5–7 минут в кипящей воде. Отцедить на дуршлаг, остудить и хорошо отжать. Лук нарезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Смешать капусту с луком, яйцами, манкой и солью. По желанию добавить зелень и специи. Оставить на 10–15 минут, чтобы манная крупа набухла. Влажными руками сформировать котлеты и обжарить на масле с обеих сторон до румяной корочки и готовности. Подавать со сметаной или соусом.

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