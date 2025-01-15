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Холодець за рецептом бабусі — як зварити його смачним та прозорим

15 січня 2025 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Домашній холодець за рецептом бабусі — як приготувати смачний, прозорий та ароматний
Домашній холодець. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Домашній холодець за бабусиним рецептом — ідеальна страва для святкового столу. Секрет прозорого бульйону та ніжного смаку у правильному виборі м'яса та способі приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • яловичина на кісточці (рулька) — 800 г;
  • м’ясо (яловичина, рулька) — 1 кг;
  • курячі стегенця — 800 г;
  • свиняча рулька — 1,5 кг;
  • вода — 4800 мл;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • часник — 4 зубчики;
  • перець горошком — 1 ч. л.;
  • духмяний перець — ¼ ч.л.;
  • гвоздика — 1 шт.;
  • сіль — 2 ст.л.

Спосіб приготування 

Замочити м’ясо на кілька годин у холодній воді. Зробити на свинині невеликі надрізи до кістки. Викласти м’ясо в каструлю з холодною водою, довести до кипіння та варити до утворення великої кількості піни. Перекласти м’ясо в окрему тару, злити бульйон разом із піною.

як приготувати смачний холодець
Приготування холодця. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно промити каструлю від залишків піни, помити м’ясо під проточною водою. Викласти м’ясо назад у каструлю, знову залити холодною водою. Довести на сильному вогні до кипіння, додати 1 ст. л. солі, зменшити вогонь до середнього. Зібрати з поверхні бульйону всю піну.

Коли бульйон почне закипати, зменшити вогонь до мінімуму. Томити м’ясо під закритою кришкою протягом 4 годин, не доводячи до активного кипіння. Через 4 години додати в бульйон лавровий лист, перець горошком, духмяний перець, гвоздику, сіль за смаком.

Овочі перед додаванням до бульйону окремо відварити кілька хвилин. Викласти в бульйон моркву та цибулю, варити ще 2 години. Зняти верхній шар жиру з бульйону, вийняти лавровий лист, перець горошком та овочі.

Викласти м’ясо окремо, дрібно нарізати часник і додати в бульйон. Через кілька хвилин процідити бульйон через сито та марлеву тканину, щоб усунути залишки спецій і часнику.

як зварити прозорий холодець
Готовий холодець. Фото: smachnenke.com.ua

Викладаємо м’ясо у форми і заливаємо бульйоном, залишаємо охолонути до кімнатної температури. Потім холодець прибираємо в холодильник до застигання.

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