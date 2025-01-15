Домашний холодец по рецепту бабушки — как приготовить вкусный, прозрачный и ароматный

Холодец по рецепту бабушки — как сварить его вкусным и прозрачным
Домашний холодец по бабушкиному рецепту — идеальное блюдо для праздничного стола. Секрет прозрачного бульона и нежного вкуса — в правильном выборе мяса и способе приготовления.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- говядина на косточке (рулька) — 800 г;
- мясо (говядина, рулька) — 1 кг;
- куриные окорочка — 800 г;
- свиная рулька — 1,5 кг;
- вода — 4800 мл;
- морковь — 1 шт;
- лук — 1 шт.
- лавровый лист — 2 шт.
- чеснок — 4 зубчика;
- перец горошком;— 1 ч. л.;
- духмяный перец;— ¼ ч.л.;
- гвоздика — 1 шт.
- соль;— 2 ст.л.
Способ приготовления;
Замочить мясо на несколько часов в холодной воде. Сделать на свинине небольшие надрезы до кости. Выложить мясо в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить до образования большого количества пены. Переложить мясо в отдельную тару, слить бульон вместе с пеной.
Тщательно промыть кастрюлю от остатков пены, помыть мясо под проточной водой. Выложить мясо обратно в кастрюлю, снова залить холодной водой. Довести на сильном огне до кипения, добавить 1 ст. л. соли, уменьшить огонь до среднего. Собрать с поверхности бульона всю пену.
Когда бульон начнет закипать, уменьшить огонь до минимума. Томить мясо под закрытой крышкой в течение 4 часов, не доводя до активного кипения. Через 4 часа добавить в бульон лавровый лист, перец горошком, душистый перец, гвоздику, соль по вкусу.
Овощи перед добавлением в бульон отдельно отварить несколько минут. Выложить в бульон морковь и лук, варить еще 2 часа. Снять верхний слой жира с бульона, вынуть лавровый лист, перец горошком и овощи.
Выложить мясо отдельно, мелко нарезать чеснок и добавить в бульон. Через несколько минут процедить бульон через сито и марлевую ткань, чтобы устранить остатки специй и чеснока.
Выкладываем мясо в формы и заливаем бульоном, оставляем остыть до комнатной температуры. Затем холодец убираем в холодильник до застывания.
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