Коли восени краще починати квасити капусту — поради та оптимальний час

Квашена капуста. Фото: Freepik

Квашення капусти на зиму — давня традиція, яка допомагає зберігати овочі свіжими і корисними протягом холодних місяців. Осінь є ідеальним періодом для цього процесу, оскільки саме в цей час капуста набирає найбільше вітамінів і має чудовий хрусткий смак. Однак, важливо вибрати правильний момент для початку квашення, оскільки це може вплинути на якість готового продукту.

Новини.LIVE зібрали інформацію про те, коли краще починати квасити капусту на зиму.

Читайте також:

Оптимальний період для квашення капусти восени

Найкращий час для квашення капусти на зиму настає в другій половині осені, приблизно з середини жовтня до початку листопада. Саме в цей час капуста досягає максимальної стиглості, накопичує достатню кількість цукрів, що важливо для процесу ферментації. Молодша капуста, яка збирається раніше, може бути надто водянистою і не мати потрібної щільності та солодкості для якісного квашення.

Вплив місячного циклу

Часто люди, що дотримуються народних традицій, звертають увагу на фазу Місяця при квашенні капусти. Найкращим часом для початку квашення вважається період зростаючого Місяця або молодика, оскільки вважається, що це сприяє більш інтенсивному бродінню і надає капусті кращий смак і тривалість зберігання. У фазі повного місяця квасити капусту не рекомендується, оскільки продукт може вийти м'яким і швидше псуватися.

Квашена капуста. Фото: Freepik

Температура повітря

Ще один важливий фактор — це температура навколишнього середовища. Для квашення капусти ідеально підходить прохолодна погода. Восени, коли температура опускається до 8-15 °C, створюються ідеальні умови для повільного, рівномірного процесу ферментації. Занадто тепла погода може спричинити прискорене бродіння, що вплине на смак і текстуру капусти, а холодна погода може сповільнити процес або взагалі його зупинити.

Вибір капусти для квашення

Для того, щоб отримати смачну і хрустку квашену капусту, важливо вибрати пізні сорти капусти, які достигають до жовтня. Ці сорти мають щільні, соковиті головки, що ідеально підходять для квашення. Ранньостиглі сорти краще використовувати для свіжих салатів, оскільки вони не мають потрібної твердості для довгого зберігання у квашеному вигляді.

Народні прикмети та поради

Існує також багато народних прикмет, які підказують, коли краще квасити капусту. Наприклад, вважається, що квашення потрібно починати в "чоловічі дні" — понеділок, вівторок або четвер. Це, згідно з повір'ям, сприяє кращій якості капусти, роблячи її більш хрусткою і смачною. Інші радять квасити капусту в сухі, ясні дні, уникаючи дощової погоди, оскільки волога в повітрі може вплинути на процес ферментації.

Свіжа капуста. Фото: Freepik

Підготовка до квашення

Перед тим, як починати квашення, капусту потрібно підготувати. Головки капусти повинні бути свіжими, без слідів пошкоджень чи гнилі. Листя краще нашаткувати досить тонко, щоб процес бродіння проходив рівномірно. Крім капусти, можна додати моркву, яблука, журавлину або навіть буряк для додаткового смаку та кольору.

Висновок

Найкращий час для квашення капусти восени — це жовтень і початок листопада, коли капуста досягає своєї стиглості, температура повітря оптимальна, а народні прикмети підказують сприятливі дні. Пізні сорти капусти, зібрані у цей період, забезпечать найкращий смак і тривалість зберігання. Дотримуючись цих порад, ви зможете приготувати чудову, хрустку і смачну квашену капусту, яка стане незамінною на зимовому столі.

Раніше ми розповідали, як приготувати дуже смачний салат на зиму з огірками в кетчупі.

Також ми ділилися місячним календарем на вересень 2024 року, який підкаже найвдаліші дні для приготування квашеної капусти.