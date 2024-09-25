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Когда осенью лучше начинать квасить капусту, чтобы хранилась до весны

25 сентября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Когда осенью лучше начинать квасить капусту — советы и оптимальное время
Квашеная капуста. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Квашение капусты на зиму — давняя традиция, помогающая хранить овощи свежими и полезными в течение холодных месяцев. Осень является идеальным периодом для этого процесса, поскольку именно в это время капуста набирает больше витаминов и имеет отличный хрустящий вкус. Однако важно выбрать правильный момент для начала квашения, поскольку это может повлиять на качество готового продукта.

Новини.LIVE собрали информацию о том, когда лучше начинать квасить капусту на зиму.

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Оптимальный период для квашения капусты осенью

Лучшее время для квашения капусты на зиму наступает во второй половине осени, примерно с середины октября по начало ноября. Именно в это время капуста достигает максимальной спелости, накапливает достаточно сахаров, что важно для процесса ферментации. Более ранняя младшая капуста может быть слишком водянистой и не иметь нужной плотности и сладости для качественного квашения.

Влияние лунного цикла

Часто люди, придерживающиеся народных традиций, обращают внимание на фазу Луны при квашении капусты. Лучшим временем для начала квашения считается период растущей Луны или новолуния, поскольку считается, что это способствует более интенсивному брожению и придает капусте лучший вкус и продолжительность хранения. В фазе полнолуния квасить капусту не рекомендуется, поскольку продукт может получиться мягким и быстрее портиться.

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Квашеная капуста. Фото: Freepik

Температура воздуха

Еще один важный фактор — это температура окружающей среды. Для квашения капусты идеально подходит прохладная погода. Осенью, когда температура опускается до 8-15 ºС, создаются идеальные условия для медленного, равномерного процесса ферментации. Слишком теплая погода может повлечь за собой учащенное брожение, что повлияет на вкус и текстуру капусты, а холодная погода может замедлить процесс или вообще его остановить.

Выбор капусты для квашения

Для того чтобы получить вкусную и хрустящую квашеную капусту, важно выбрать поздние сорта капусты, которые созревают до октября. Эти сорта имеют плотные, сочные головки, идеально подходящие для квашения. Раннеспелые сорта лучше использовать для свежих салатов, поскольку они не имеют нужной жесткости для долгого хранения в квашеном виде.

Народные приметы и советы

Существует также много народных примет, которые подсказывают, когда лучше квасить капусту. Например, считается, что квашение нужно начинать в "мужские дни" — понедельник, вторник или четверг. Это, согласно поверью, способствует лучшему качеству капусты, делая ее более хрустящей и вкусной. Другие советуют квасить капусту в сухие, ясные дни, избегая дождливой погоды, поскольку влага в воздухе может повлиять на процесс ферментации.

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Свежая капуста. Фото: Freepik

Подготовка к квашению

Перед тем как начинать квашение, капусту нужно подготовить. Головки капусты должны быть свежими, без следов повреждений или гнили. Листья лучше нашинковать достаточно тонко, чтобы процесс брожения проходил равномерно. Кроме капусты можно добавить морковь, яблоки, клюкву или даже свеклу для дополнительного вкуса и цвета.

Вывод

Лучшее время для квашения капусты осенью – это октябрь и начало ноября, когда капуста достигает своей спелости, температура воздуха оптимальна, а народные приметы подсказывают благоприятные дни. Поздние сорта капусты, собранные в этот период, обеспечат лучший вкус и длительность хранения. Следуя этим советам, вы сможете приготовить отличную, хрустящую и вкусную квашеную капусту, которая станет незаменимой на зимнем столе.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вкуснейший салат на зиму с огурцами в кетчупе.

Также мы делились лунным календарем на сентябрь 2024, который подскажет самые удачные дни для приготовления квашеной капусты.

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