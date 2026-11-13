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Головна Смак Конвертики з фаршем та грибами: безпрограшний рецепт на вечерю

Конвертики з фаршем та грибами: безпрограшний рецепт на вечерю

Ua ru
13 листопада 2026 22:22
Соковиті м’ясні конвертики з грибами та сиром: незвичайна страва на сковороді Фото: кадр з відео
Конвертики з фаршем та грибами. Фото: кадр з відео

Цей рецепт точно варто зберегти для швидкого обіду чи вечері. Ніжний фарш, пікантний соус барбекю, обсмажені гриби та сир утворюють соковиту начинку, яка чудово смакує в поєднанні з м’ясною основою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • курячий фарш — 500 г (із стегна);
  • плавлений сир — 1 упаковка;
  • печериці — 200 г;
  • соус барбекю — до смаку;
  • рослинна олія — для смаження та змащування пергаменту;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • сушений часник — до смаку;
  • аджика — для посипання пергаменту.
рецепт конвертиків з фаршем та грибами
Фарш та сир з грибами. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Курячий фарш змішати із сіллю, перцем і сушеним часником.
  2. Пергамент змастити олією та посипати аджикою.
  3. Викласти на нього 120–150 г фаршу, розподілити тонким шаром.
  4. Одну половину змастити соусом барбекю, додати скибочки плавленого сиру та обсмажені печериці.
  5. Накрити другою половиною пергаменту, сформувавши конвертик.
  6. Так само підготувати решту порцій. Обсмажити конвертики на розігрітій сковороді з обох боків до повної готовності курячого фаршу та рум’яної скоринки. Із зазначеної кількості продуктів виходить 3 конвертики.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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