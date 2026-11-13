Конвертики з фаршем та грибами. Фото: кадр з відео

Цей рецепт точно варто зберегти для швидкого обіду чи вечері. Ніжний фарш, пікантний соус барбекю, обсмажені гриби та сир утворюють соковиту начинку, яка чудово смакує в поєднанні з м’ясною основою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

курячий фарш — 500 г (із стегна);

плавлений сир — 1 упаковка;

печериці — 200 г;

соус барбекю — до смаку;

рослинна олія — для смаження та змащування пергаменту;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

сушений часник — до смаку;

аджика — для посипання пергаменту.

Фарш та сир з грибами. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Курячий фарш змішати із сіллю, перцем і сушеним часником. Пергамент змастити олією та посипати аджикою. Викласти на нього 120–150 г фаршу, розподілити тонким шаром. Одну половину змастити соусом барбекю, додати скибочки плавленого сиру та обсмажені печериці. Накрити другою половиною пергаменту, сформувавши конвертик. Так само підготувати решту порцій. Обсмажити конвертики на розігрітій сковороді з обох боків до повної готовності курячого фаршу та рум’яної скоринки. Із зазначеної кількості продуктів виходить 3 конвертики.

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