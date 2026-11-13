Конвертики з фаршем та грибами: безпрограшний рецепт на вечерю
Ua ru
13 листопада 2026 22:22
Фото: кадр з відео
Конвертики з фаршем та грибами. Фото: кадр з відео
Цей рецепт точно варто зберегти для швидкого обіду чи вечері. Ніжний фарш, пікантний соус барбекю, обсмажені гриби та сир утворюють соковиту начинку, яка чудово смакує в поєднанні з м’ясною основою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- курячий фарш — 500 г (із стегна);
- плавлений сир — 1 упаковка;
- печериці — 200 г;
- соус барбекю — до смаку;
- рослинна олія — для смаження та змащування пергаменту;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- сушений часник — до смаку;
- аджика — для посипання пергаменту.
Спосіб приготування
- Курячий фарш змішати із сіллю, перцем і сушеним часником.
- Пергамент змастити олією та посипати аджикою.
- Викласти на нього 120–150 г фаршу, розподілити тонким шаром.
- Одну половину змастити соусом барбекю, додати скибочки плавленого сиру та обсмажені печериці.
- Накрити другою половиною пергаменту, сформувавши конвертик.
- Так само підготувати решту порцій. Обсмажити конвертики на розігрітій сковороді з обох боків до повної готовності курячого фаршу та рум’яної скоринки. Із зазначеної кількості продуктів виходить 3 конвертики.
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