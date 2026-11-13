Конвертики с фаршем и грибами. Фото: кадр из видео

Этот рецепт точно стоит сохранить для быстрого обеда или ужина. Нежный фарш, пикантный соус барбекю, обжаренные грибы и сыр образуют сочную начинку, которая прекрасно сочетается с мясной основой.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриный фарш — 500 г (из бедра);

плавленый сыр — 1 упаковка;

шампиньоны — 200 г;

соус барбекю — по вкусу;

растительное масло — для жарки и смазывания пергамента;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

аджика — для посыпания пергамента.

Фарш и сыр с грибами. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Куриный фарш смешать с солью, перцем и сушеным чесноком. Пергамент смазать маслом и посыпать аджикой. Выложить на него 120–150 г фарша, распределить тонким слоем. Одну половину смазать соусом барбекю, добавить ломтики плавленого сыра и обжаренные шампиньоны. Накрыть второй половиной пергамента, сформировав конвертик. Так же приготовить остальные порции. Обжарить конвертики на разогретой сковороде с обеих сторон до полной готовности куриного фарша и появления румяной корочки. Из указанного количества продуктов получается 3 конвертика.

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