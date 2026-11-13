Конвертики с фаршем и грибами: беспроигрышный рецепт на ужин
Ua ru
13 ноября 2026 22:22
Фото: кадр из видео
Конвертики с фаршем и грибами. Фото: кадр из видео
Этот рецепт точно стоит сохранить для быстрого обеда или ужина. Нежный фарш, пикантный соус барбекю, обжаренные грибы и сыр образуют сочную начинку, которая прекрасно сочетается с мясной основой.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриный фарш — 500 г (из бедра);
- плавленый сыр — 1 упаковка;
- шампиньоны — 200 г;
- соус барбекю — по вкусу;
- растительное масло — для жарки и смазывания пергамента;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- аджика — для посыпания пергамента.
Способ приготовления
- Куриный фарш смешать с солью, перцем и сушеным чесноком.
- Пергамент смазать маслом и посыпать аджикой.
- Выложить на него 120–150 г фарша, распределить тонким слоем.
- Одну половину смазать соусом барбекю, добавить ломтики плавленого сыра и обжаренные шампиньоны.
- Накрыть второй половиной пергамента, сформировав конвертик.
- Так же приготовить остальные порции. Обжарить конвертики на разогретой сковороде с обеих сторон до полной готовности куриного фарша и появления румяной корочки. Из указанного количества продуктов получается 3 конвертика.
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