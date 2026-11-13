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Главная Вкус Конвертики с фаршем и грибами: беспроигрышный рецепт на ужин

Конвертики с фаршем и грибами: беспроигрышный рецепт на ужин

Ua ru
13 ноября 2026 22:22
Сочные мясные конвертики с грибами и сыром: необычное блюдо, приготовленное на сковороде Фото: кадр из видео
Конвертики с фаршем и грибами. Фото: кадр из видео

Этот рецепт точно стоит сохранить для быстрого обеда или ужина. Нежный фарш, пикантный соус барбекю, обжаренные грибы и сыр образуют сочную начинку, которая прекрасно сочетается с мясной основой.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриный фарш — 500 г (из бедра);
  • плавленый сыр — 1 упаковка;
  • шампиньоны — 200 г;
  • соус барбекю — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки и смазывания пергамента;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • аджика — для посыпания пергамента.
рецепт конвертиків з фаршем та грибами
Фарш и сыр с грибами. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриный фарш смешать с солью, перцем и сушеным чесноком.
  2. Пергамент смазать маслом и посыпать аджикой.
  3. Выложить на него 120–150 г фарша, распределить тонким слоем.
  4. Одну половину смазать соусом барбекю, добавить ломтики плавленого сыра и обжаренные шампиньоны.
  5. Накрыть второй половиной пергамента, сформировав конвертик.
  6. Так же приготовить остальные порции. Обжарить конвертики на разогретой сковороде с обеих сторон до полной готовности куриного фарша и появления румяной корочки. Из указанного количества продуктов получается 3 конвертика.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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