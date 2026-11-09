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Главная Вкус Вместо котлет и отбивных: блюдо из фарша за 15 минут

Вместо котлет и отбивных: блюдо из фарша за 15 минут

Ua ru
9 ноября 2026 21:04
Мясные вафельные пироги на сковороде: быстрая альтернатива котлетам Фото: gospodynka.com.ua
Вафельные коржи и фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Эти мясные конвертики напоминают небольшие пирожки с фаршем, обжаренные в нежной яично-молочной смеси. Они получаются румяными снаружи и сочными внутри, поэтому легко разнообразят привычное домашнее меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • молоко — 50 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • вафельные коржи — 4 шт.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт конвертиків з фаршем
Пирожки с фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. К фаршу добавить мелко нарезанный лук, одно яйцо и соль.
  2. Перемешать и распределить начинку по четырём вафельным коржам непосредственно перед приготовлением.
  3. Соединить их попарно, поместив начинку внутрь, а затем нарезать кусочками.
  4. Отдельно взбить два яйца с молоком и щепоткой соли.
  5. Каждый кусочек обмакнуть в смесь и обжарить на разогретом масле до румяности с одной стороны.
  6. Перевернуть, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить ещё 5–7 минут до готовности фарша.

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Ужин рецепт мясной фарш отбивные
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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