Вместо котлет и отбивных: блюдо из фарша за 15 минут
Ua ru
9 ноября 2026 21:04
Фото: gospodynka.com.ua
Вафельные коржи и фарш. Фото: gospodynka.com.ua
Эти мясные конвертики напоминают небольшие пирожки с фаршем, обжаренные в нежной яично-молочной смеси. Они получаются румяными снаружи и сочными внутри, поэтому легко разнообразят привычное домашнее меню.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- молоко — 50 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- вафельные коржи — 4 шт.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- К фаршу добавить мелко нарезанный лук, одно яйцо и соль.
- Перемешать и распределить начинку по четырём вафельным коржам непосредственно перед приготовлением.
- Соединить их попарно, поместив начинку внутрь, а затем нарезать кусочками.
- Отдельно взбить два яйца с молоком и щепоткой соли.
- Каждый кусочек обмакнуть в смесь и обжарить на разогретом масле до румяности с одной стороны.
- Перевернуть, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить ещё 5–7 минут до готовности фарша.
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