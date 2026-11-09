Вафельные коржи и фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Эти мясные конвертики напоминают небольшие пирожки с фаршем, обжаренные в нежной яично-молочной смеси. Они получаются румяными снаружи и сочными внутри, поэтому легко разнообразят привычное домашнее меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

молоко — 50 мл;

яйцо — 1 шт.;

вафельные коржи — 4 шт.;

растительное масло — для жарки.

Пирожки с фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

К фаршу добавить мелко нарезанный лук, одно яйцо и соль. Перемешать и распределить начинку по четырём вафельным коржам непосредственно перед приготовлением. Соединить их попарно, поместив начинку внутрь, а затем нарезать кусочками. Отдельно взбить два яйца с молоком и щепоткой соли. Каждый кусочек обмакнуть в смесь и обжарить на разогретом масле до румяности с одной стороны. Перевернуть, уменьшить огонь, накрыть крышкой и готовить ещё 5–7 минут до готовности фарша.

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