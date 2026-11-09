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Головна Смак Замість котлет і відбивних: страва з фаршем за 15 хвилин

Замість котлет і відбивних: страва з фаршем за 15 хвилин

Ua ru
9 листопада 2026 21:04
М’ясні вафельні пироги на сковороді: швидка альтернатива котлетам Фото: gospodynka.com.ua
Вафельні коржі та фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Ці м’ясні конвертики нагадують невеликі пиріжки з фаршем, обсмажені в ніжній яєчно-молочній суміші. Вони виходять рум’яними зовні та соковитими всередині, тому легко урізноманітнять звичне домашнє меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • фарш — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • молоко — 50 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • вафельні коржі — 4 шт.;
  • олія — для смаження.
рецепт конвертиків з фаршем
Пиріжки з фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, одне яйце та сіль.
  2. Перемішати й розподілити начинку по чотирьох вафельних коржах безпосередньо перед приготуванням.
  3. З’єднати їх попарно начинкою всередину, а потім нарізати шматочками.
  4. Окремо збити два яйця з молоком і дрібкою солі.
  5. Кожен шматочок занурити в суміш і обсмажити на розігрітій олії до рум’яності з одного боку.
  6. Перевернути, зменшити вогонь, накрити кришкою та готувати ще 5–7 хвилин до готовності фаршу.

Ділимося іншими смачними та простими рецептами для вечері

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Вечеря рецепт м'ясний фарш відбивні
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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