Вафельні коржі та фарш. Фото: gospodynka.com.ua

Ці м’ясні конвертики нагадують невеликі пиріжки з фаршем, обсмажені в ніжній яєчно-молочній суміші. Вони виходять рум’яними зовні та соковитими всередині, тому легко урізноманітнять звичне домашнє меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

молоко — 50 мл;

яйце — 1 шт.;

вафельні коржі — 4 шт.;

олія — для смаження.

Пиріжки з фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, одне яйце та сіль. Перемішати й розподілити начинку по чотирьох вафельних коржах безпосередньо перед приготуванням. З’єднати їх попарно начинкою всередину, а потім нарізати шматочками. Окремо збити два яйця з молоком і дрібкою солі. Кожен шматочок занурити в суміш і обсмажити на розігрітій олії до рум’яності з одного боку. Перевернути, зменшити вогонь, накрити кришкою та готувати ще 5–7 хвилин до готовності фаршу.

Ділимося іншими смачними та простими рецептами для вечері

Лінива лазанья з баклажанів з фаршем і сиром.

Соковита картопляна запіканка з фаршем, сиром та соусом бешамель, яку легко готувати.

Читайте також:

Запечені перці з сиром у сметанній заливці з простих сезонних продуктів.