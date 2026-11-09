Замість котлет і відбивних: страва з фаршем за 15 хвилин
Ua ru
9 листопада 2026 21:04
Фото: gospodynka.com.ua
Вафельні коржі та фарш. Фото: gospodynka.com.ua
Ці м’ясні конвертики нагадують невеликі пиріжки з фаршем, обсмажені в ніжній яєчно-молочній суміші. Вони виходять рум’яними зовні та соковитими всередині, тому легко урізноманітнять звичне домашнє меню.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- фарш — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — ½ ч. л.;
- молоко — 50 мл;
- яйце — 1 шт.;
- вафельні коржі — 4 шт.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- До фаршу додати дрібно нарізану цибулю, одне яйце та сіль.
- Перемішати й розподілити начинку по чотирьох вафельних коржах безпосередньо перед приготуванням.
- З’єднати їх попарно начинкою всередину, а потім нарізати шматочками.
- Окремо збити два яйця з молоком і дрібкою солі.
- Кожен шматочок занурити в суміш і обсмажити на розігрітій олії до рум’яності з одного боку.
- Перевернути, зменшити вогонь, накрити кришкою та готувати ще 5–7 хвилин до готовності фаршу.
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