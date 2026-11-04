Котлети з картоплею та квашеною капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання ніжної картоплі та пікантної квашеної капусти надає котлетам насиченого смаку. Завдяки паніруванню вони вкриваються апетитною золотистою скоринкою, а всередині залишаються м’якими. Подавати найкраще гарячими зі сметанним соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 500 г;

квашена капуста — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

яйце — 1 шт. (за бажанням);

панірувальні сухарі — 1–3 ст. л.;

копчена паприка — 0,5 ч. л.;

хмелі-сунелі — 0,5 ч. л.;

сіль і чорний перець — до смаку;

олія — для смаження.

Для панірування:

яйце — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 4–5 ст. л.

Спосіб приготування

Картоплю відварити в шкірці, охолодити й очистити. Капусту за потреби промити та добре відтиснути. Подрібнити цибулю й моркву, обсмажити цибулю 2–3 хвилини, додати моркву та капусту. Готувати ще 15–20 хвилин до м’якості. Картоплю й овочеву суміш пропустити через м’ясорубку. Додати часник, спеції, за бажанням яйце та 1–3 ложки сухарів. Перемішати й сформувати котлети. Кожну заготовку вмочити у збите яйце, обваляти в сухарях і смажити на помірному вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

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