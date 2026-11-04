Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Котлети "Ідеал": знадобиться картопля + квашена капуста

Котлети "Ідеал": знадобиться картопля + квашена капуста

Ua ru
4 листопада 2026 21:04
Картопляно-капустяні котлети: рецепт бюджетної страви Фото: smachnenke.com.ua
Котлети з картоплею та квашеною капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Поєднання ніжної картоплі та пікантної квашеної капусти надає котлетам насиченого смаку. Завдяки паніруванню вони вкриваються апетитною золотистою скоринкою, а всередині залишаються м’якими. Подавати найкраще гарячими зі сметанним соусом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • картопля — 500 г;
  • квашена капуста — 400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • яйце — 1 шт. (за бажанням);
  • панірувальні сухарі — 1–3 ст. л.;
  • копчена паприка — 0,5 ч. л.;
  • хмелі-сунелі — 0,5 ч. л.;
  • сіль і чорний перець — до смаку;
  • олія — для смаження.

Для панірування:

  • яйце — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — 4–5 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити в шкірці, охолодити й очистити.
  2. Капусту за потреби промити та добре відтиснути.
  3. Подрібнити цибулю й моркву, обсмажити цибулю 2–3 хвилини, додати моркву та капусту. Готувати ще 15–20 хвилин до м’якості.
  4. Картоплю й овочеву суміш пропустити через м’ясорубку.
  5. Додати часник, спеції, за бажанням яйце та 1–3 ложки сухарів. Перемішати й сформувати котлети.
  6. Кожну заготовку вмочити у збите яйце, обваляти в сухарях і смажити на помірному вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.

Ділимося іншими смачними та простими рецептами для вечері

Лінива лазанья з баклажанів з фаршем і сиром.

Читайте також:

Соковита картопляна запіканка з фаршем, сиром та соусом бешамель, яку легко готувати.

Дієтична кабачкова піца з томатами, грибами та сиром.

Бюджетні кабачки з грибами за 25 хвилин, які виходять неймовірно ніжними та соковитими.

Запечені перці з сиром у сметанній заливці з простих сезонних продуктів.

картопля рецепт котлети квашена капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації