Котлети "Ідеал": знадобиться картопля + квашена капуста
Поєднання ніжної картоплі та пікантної квашеної капусти надає котлетам насиченого смаку. Завдяки паніруванню вони вкриваються апетитною золотистою скоринкою, а всередині залишаються м’якими. Подавати найкраще гарячими зі сметанним соусом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 500 г;
- квашена капуста — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- яйце — 1 шт. (за бажанням);
- панірувальні сухарі — 1–3 ст. л.;
- копчена паприка — 0,5 ч. л.;
- хмелі-сунелі — 0,5 ч. л.;
- сіль і чорний перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Для панірування:
- яйце — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — 4–5 ст. л.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити в шкірці, охолодити й очистити.
- Капусту за потреби промити та добре відтиснути.
- Подрібнити цибулю й моркву, обсмажити цибулю 2–3 хвилини, додати моркву та капусту. Готувати ще 15–20 хвилин до м’якості.
- Картоплю й овочеву суміш пропустити через м’ясорубку.
- Додати часник, спеції, за бажанням яйце та 1–3 ложки сухарів. Перемішати й сформувати котлети.
- Кожну заготовку вмочити у збите яйце, обваляти в сухарях і смажити на помірному вогні по 3–4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки.
Ділимося іншими смачними та простими рецептами для вечері
Лінива лазанья з баклажанів з фаршем і сиром.
Соковита картопляна запіканка з фаршем, сиром та соусом бешамель, яку легко готувати.
Дієтична кабачкова піца з томатами, грибами та сиром.
Бюджетні кабачки з грибами за 25 хвилин, які виходять неймовірно ніжними та соковитими.
Запечені перці з сиром у сметанній заливці з простих сезонних продуктів.