Котлеты "Идеал": понадобятся картофель и квашеная капуста
Сочетание нежного картофеля и пикантной квашеной капусты придает котлетам насыщенный вкус. Благодаря панировке они покрываются аппетитной золотистой корочкой, а внутри остаются мягкими. Подавать лучше всего горячими со сметанным соусом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 500 г;
- квашеная капуста — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйцо — 1 шт. (по желанию);
- панировочные сухари — 1–3 ст. л.;
- копченая паприка — 0,5 ч. л.;
- хмели-сунели — 0,5 ч. л.;
- соль и черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для панировки:
- яйцо — 1 шт.;
- панировочные сухари — 4–5 ст. л.
Способ приготовления
- Картофель отварить в кожуре, остудить и очистить.
- Капусту при необходимости промыть и хорошо отжать.
- Нашинковать лук и морковь, обжарить лук 2–3 минуты, добавить морковь и капусту. Готовить ещё 15–20 минут до мягкости.
- Картофель и овощную смесь пропустить через мясорубку.
- Добавить чеснок, специи, по желанию яйцо и 1–3 ложки сухарей. Перемешать и сформировать котлеты.
- Каждую котлету обмакнуть в взбитое яйцо, обвалять в сухарях и жарить на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.
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