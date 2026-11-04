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Главная Вкус Котлеты "Идеал": понадобятся картофель и квашеная капуста

Котлеты "Идеал": понадобятся картофель и квашеная капуста

Ua ru
4 ноября 2026 21:04
Картофельно-капустные котлеты: рецепт недорогого блюда Фото: smachnenke.com.ua
Котлеты с картофелем и квашеной капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание нежного картофеля и пикантной квашеной капусты придает котлетам насыщенный вкус. Благодаря панировке они покрываются аппетитной золотистой корочкой, а внутри остаются мягкими. Подавать лучше всего горячими со сметанным соусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • квашеная капуста — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйцо — 1 шт. (по желанию);
  • панировочные сухари — 1–3 ст. л.;
  • копченая паприка — 0,5 ч. л.;
  • хмели-сунели — 0,5 ч. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для панировки:

  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 4–5 ст. л.

Способ приготовления

  1. Картофель отварить в кожуре, остудить и очистить.
  2. Капусту при необходимости промыть и хорошо отжать.
  3. Нашинковать лук и морковь, обжарить лук 2–3 минуты, добавить морковь и капусту. Готовить ещё 15–20 минут до мягкости.
  4. Картофель и овощную смесь пропустить через мясорубку.
  5. Добавить чеснок, специи, по желанию яйцо и 1–3 ложки сухарей. Перемешать и сформировать котлеты.
  6. Каждую котлету обмакнуть в взбитое яйцо, обвалять в сухарях и жарить на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.

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картошка рецепт котлеты квашенная капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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