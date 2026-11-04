Котлеты с картофелем и квашеной капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Сочетание нежного картофеля и пикантной квашеной капусты придает котлетам насыщенный вкус. Благодаря панировке они покрываются аппетитной золотистой корочкой, а внутри остаются мягкими. Подавать лучше всего горячими со сметанным соусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 500 г;

квашеная капуста — 400 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйцо — 1 шт. (по желанию);

панировочные сухари — 1–3 ст. л.;

копченая паприка — 0,5 ч. л.;

хмели-сунели — 0,5 ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для панировки:

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 4–5 ст. л.

Способ приготовления

Картофель отварить в кожуре, остудить и очистить. Капусту при необходимости промыть и хорошо отжать. Нашинковать лук и морковь, обжарить лук 2–3 минуты, добавить морковь и капусту. Готовить ещё 15–20 минут до мягкости. Картофель и овощную смесь пропустить через мясорубку. Добавить чеснок, специи, по желанию яйцо и 1–3 ложки сухарей. Перемешать и сформировать котлеты. Каждую котлету обмакнуть в взбитое яйцо, обвалять в сухарях и жарить на умеренном огне по 3–4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.

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