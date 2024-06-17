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Користь чи шкода — як полуниця насправді впливає на здоров'я

17 червня 2024 13:41
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Яніна Томенко
Редактор
Чому полуниця корисна для здоров'я і чи може вона зашкодити людині
Молода дівчина, яка їсть полуницю. Фото: Healthline
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Полуниця — це смачна сезонна ягода, яку багато хто любить їсти влітку, але не всі знають, як насправді вона впливає на стан здоров’я людини. Тож, варто знати, чому медики радять вживати цю ягоду і чи має вона негативний вплив на організм.

Про це розповідає MedicalNewsToday.

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Чим полуниця корисна для здоров’я

Засновниця школи здорового харчування Nodiet Ольга Дорош стверджує, що до складу полуниці входить багато вітаміну С і антиоксидантів, які зміцнюють імунітет, поліпшують засвоєння заліза і зменшують запалення. До того ж, ці компоненти є важливими як для шкіри, так і для всіх тканин людського організму.

Також у складі сезонної ягоди містяться такі корисні компоненти, як:

  • Фолієва кислота
  • Клітковина
  • Калій
  • Марганець
  • Фосфор
  • Мідь
  • Залізо
  • Вітаміни В6, К та Е
Спелая клубника в судочке
Стигла полуниця в судочку. Фото: Freepik

Медики наголошують, що полуниця знижує ризик виникнення великої кількості хронічних хвороб, покращує роботу серцевої системи, не дає онкологічним захворюванням з’являтися, може покращити настрій людини і навіть запобігає закрепам. 

Вчені з’ясували, що ця ягода знижує ризик розвитку деменції, покращує пам’ять і зменшує симптоми депресивного стану.

Чи може зашкодити полуниця

Нутриціологиня каже, що люди, які є чутливими до груш, слив, малини, троянд тощо, можуть відчувати певну чутливість і до полуниці. Якщо ви з’їсте занадто багато полуниці, ви можете помітити симптоми, які схожі на алергію, тобто, свербіж, набряк і почервоніння.

Молодая женщина с клубникой в ​​тарелке
Молода жінка з полуницею в тарілці. Фото: Freepik

Вагітним і тим, хто годує дитину, медикиня також дозволяє їсти полуницю, адже для них вона є абсолютно безпечною. А ось людям, які страждають від цукрового діабету або підвищеного рівня цукру в крові, не варто їсти полуничне варення або полуницю, яка засипана цукром. 

Нагадаємо, ми писали про те, який популярний фрукт вважається найбільш корисним для здоров’я. 

Раніше ми розповідали про те, яка літня ягода вважається найкориснішою для здоров’я людини. 

Також ми повідомляли про те, людям з якою групою крові категорично не можна пити алкогольні напої. 

полуниця
здоров'я
користь
шкода

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