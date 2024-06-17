Чому полуниця корисна для здоров'я і чи може вона зашкодити людині

Молода дівчина, яка їсть полуницю. Фото: Healthline

Полуниця — це смачна сезонна ягода, яку багато хто любить їсти влітку, але не всі знають, як насправді вона впливає на стан здоров’я людини. Тож, варто знати, чому медики радять вживати цю ягоду і чи має вона негативний вплив на організм.

Про це розповідає MedicalNewsToday.

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Засновниця школи здорового харчування Nodiet Ольга Дорош стверджує, що до складу полуниці входить багато вітаміну С і антиоксидантів, які зміцнюють імунітет, поліпшують засвоєння заліза і зменшують запалення. До того ж, ці компоненти є важливими як для шкіри, так і для всіх тканин людського організму.

Також у складі сезонної ягоди містяться такі корисні компоненти, як:

Фолієва кислота

Клітковина

Калій

Марганець

Фосфор

Мідь

Залізо

Вітаміни В6, К та Е

Стигла полуниця в судочку. Фото: Freepik

Медики наголошують, що полуниця знижує ризик виникнення великої кількості хронічних хвороб, покращує роботу серцевої системи, не дає онкологічним захворюванням з’являтися, може покращити настрій людини і навіть запобігає закрепам.

Вчені з’ясували, що ця ягода знижує ризик розвитку деменції, покращує пам’ять і зменшує симптоми депресивного стану.

Чи може зашкодити полуниця

Нутриціологиня каже, що люди, які є чутливими до груш, слив, малини, троянд тощо, можуть відчувати певну чутливість і до полуниці. Якщо ви з’їсте занадто багато полуниці, ви можете помітити симптоми, які схожі на алергію, тобто, свербіж, набряк і почервоніння.

Молода жінка з полуницею в тарілці. Фото: Freepik

Вагітним і тим, хто годує дитину, медикиня також дозволяє їсти полуницю, адже для них вона є абсолютно безпечною. А ось людям, які страждають від цукрового діабету або підвищеного рівня цукру в крові, не варто їсти полуничне варення або полуницю, яка засипана цукром.

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