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Польза или вред — как клубника на самом деле влияет на здоровье

17 июня 2024 13:41
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Почему клубника полезна для здоровья и может ли она навредить человеку
Молодая девушка, которая ест клубнику. Фото: Healthline
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Клубника — это вкусная сезонная ягода, которую многие любят есть летом, но не все знают, как она влияет на состояние здоровья человека. Следовательно, стоит знать, почему медики советуют употреблять эту ягоду и оказывает ли она негативное влияние на организм.

Об этом рассказывает MedicalNewsToday.

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Чем клубника полезна для здоровья

Основательница школы здорового питания Nodiet Ольга Дорош утверждает, что в состав клубники входит много витамина С и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет, улучшают усвоение железа и уменьшают воспаление. К тому же, эти компоненты важны как для кожи, так и для всех тканей человеческого организма.

Также в составе сезонной ягоды содержатся такие полезные компоненты, как:

  • Фолиевая кислота
  • Клетчатка
  • Калий
  • Марганец
  • Фосфор
  • Медь
  • Железо
  • Витамины В6, К и Е
Зрелая клубника в судочке
Спелая клубника в судочке. Фото: Freepik

Медики отмечают, что клубника снижает риск возникновения большого количества хронических болезней, улучшает работу сердечной системы, не дает онкологическим заболеваниям появляться, может улучшить настроение человека и даже предотвращает запоры.

Ученые выяснили, что эта ягода снижает риск деменции, улучшает память и уменьшает симптомы депрессивного состояния.

Может ли повредить клубника

Нутрициолог говорит, что люди, чувствительные к грушам, сливам, малине, розам и т.д., могут чувствовать определенную чувствительность и к клубнике. Если вы съедите слишком много клубники, вы можете заметить симптомы, похожие на аллергию, то есть, зуд, отек и покраснение.

Молодая женщина с клубникой в ​​тарелке.
Молодая женщина с клубникой в ​​тарелке. Фото: Freepik

Беременным и тем, кто кормит ребенка, медик также позволяет есть клубнику, ведь для них она абсолютно безопасна. А вот людям, страдающим от сахарного диабета или повышенного уровня сахара в крови, не стоит есть клубничное варенье или клубнику, засыпанную сахаром.

Напомним, мы писали о том, какой популярный фрукт считается наиболее полезным для здоровья.

Раньше мы рассказывали о том, какая летняя ягода считается самой полезной для здоровья человека.

Также мы сообщали о том, людям с какой группой крови категорически нельзя пить алкогольные напитки.

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