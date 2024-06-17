Почему клубника полезна для здоровья и может ли она навредить человеку

Молодая девушка, которая ест клубнику. Фото: Healthline

Клубника — это вкусная сезонная ягода, которую многие любят есть летом, но не все знают, как она влияет на состояние здоровья человека. Следовательно, стоит знать, почему медики советуют употреблять эту ягоду и оказывает ли она негативное влияние на организм.

Об этом рассказывает MedicalNewsToday.

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Основательница школы здорового питания Nodiet Ольга Дорош утверждает, что в состав клубники входит много витамина С и антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет, улучшают усвоение железа и уменьшают воспаление. К тому же, эти компоненты важны как для кожи, так и для всех тканей человеческого организма.

Также в составе сезонной ягоды содержатся такие полезные компоненты, как:

Фолиевая кислота

Клетчатка

Калий

Марганец

Фосфор

Медь

Железо

Витамины В6, К и Е

Спелая клубника в судочке. Фото: Freepik

Медики отмечают, что клубника снижает риск возникновения большого количества хронических болезней, улучшает работу сердечной системы, не дает онкологическим заболеваниям появляться, может улучшить настроение человека и даже предотвращает запоры.

Ученые выяснили, что эта ягода снижает риск деменции, улучшает память и уменьшает симптомы депрессивного состояния.

Может ли повредить клубника

Нутрициолог говорит, что люди, чувствительные к грушам, сливам, малине, розам и т.д., могут чувствовать определенную чувствительность и к клубнике. Если вы съедите слишком много клубники, вы можете заметить симптомы, похожие на аллергию, то есть, зуд, отек и покраснение.

Молодая женщина с клубникой в ​​тарелке. Фото: Freepik

Беременным и тем, кто кормит ребенка, медик также позволяет есть клубнику, ведь для них она абсолютно безопасна. А вот людям, страдающим от сахарного диабета или повышенного уровня сахара в крови, не стоит есть клубничное варенье или клубнику, засыпанную сахаром.

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