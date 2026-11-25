Котлети без м’яса. Фото: zhyttia.com.ua

Такі котлети стануть гарною альтернативою м’ясним стравам, коли хочеться приготувати щось бюджетне, але поживне. Рисово-картопляна основа добре тримає форму після обсмажування, а ніжний грибний соус доповнює її насиченим смаком.

Рецепт опублікували Zhyttia.com.ua, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

круглозернистий рис — 150 г;

яйце — 1 шт.;

окріп — 300 мл;

оливкова олія — 5 ст. л.;

картопля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.

Для грибного соусу:

печериці — 8 шт.;

молоко — 100 мл;

вершкове масло — 1 ст. л.;

борошно — 1 ст. л.;

сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Овочеві котлети. Фото: zhyttia.com.ua

Спосіб приготування

Рис промити, залити окропом і відварити до готовності. Картоплю окремо зварити до м’якості та розім’яти в пюре. Змішати з рисом. Цибулю нарізати, моркву натерти й обсмажити на оливковій олії. Додати засмажку до рису з картоплею, вбити яйце, посолити та перемішати. Сформувати котлети й обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Для соусу нарізати печериці та обсмажити до випаровування рідини. Додати вершкове масло, а після його розтоплення — борошно. Перемішати, поступово додати молоко й готувати до загустіння. Подавати котлети гарячими разом із грибним соусом.

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