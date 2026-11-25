Котлети без м’яса: змішати рис із картоплею та обсмаженими овочами
Такі котлети стануть гарною альтернативою м’ясним стравам, коли хочеться приготувати щось бюджетне, але поживне. Рисово-картопляна основа добре тримає форму після обсмажування, а ніжний грибний соус доповнює її насиченим смаком.
Рецепт опублікували Zhyttia.com.ua, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- круглозернистий рис — 150 г;
- яйце — 1 шт.;
- окріп — 300 мл;
- оливкова олія — 5 ст. л.;
- картопля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.
Для грибного соусу:
- печериці — 8 шт.;
- молоко — 100 мл;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Рис промити, залити окропом і відварити до готовності.
- Картоплю окремо зварити до м’якості та розім’яти в пюре. Змішати з рисом.
- Цибулю нарізати, моркву натерти й обсмажити на оливковій олії.
- Додати засмажку до рису з картоплею, вбити яйце, посолити та перемішати.
- Сформувати котлети й обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
- Для соусу нарізати печериці та обсмажити до випаровування рідини.
- Додати вершкове масло, а після його розтоплення — борошно.
- Перемішати, поступово додати молоко й готувати до загустіння. Подавати котлети гарячими разом із грибним соусом.
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