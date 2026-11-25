Котлеты без мяса: смешать рис с картофелем и обжаренными овощами
Такие котлеты станут отличной альтернативой мясным блюдам, когда хочется приготовить что-то недорогое, но сытное. Рисово-картофельная основа хорошо держит форму после обжаривания, а нежный грибной соус дополняет её насыщенным вкусом.
Рецепт опубликовал сайт Zhyttia.com.ua, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- круглозерный рис — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- кипяток — 300 мл;
- оливковое масло — 5 ст. л.;
- картофель — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.
Для грибного соуса:
- шампиньоны — 8 шт.;
- молоко — 100 мл;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Рис промыть, залить кипятком и отварить до готовности.
- Картофель отдельно сварить до мягкости и размять в пюре. Смешать с рисом.
- Лук нарезать, морковь натереть и обжарить на оливковом масле.
- Добавить обжарку к рису с картофелем, вбить яйцо, посолить и перемешать.
- Сформировать котлеты и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
- Для соуса нарезать шампиньоны и обжарить до испарения жидкости.
- Добавить сливочное масло, а после его растапливания — муку.
- Перемешать, постепенно добавить молоко и варить до загустения. Подавать котлеты горячими вместе с грибным соусом.
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