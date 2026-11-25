Котлеты без мяса. Фото: zhyttia.com.ua

Такие котлеты станут отличной альтернативой мясным блюдам, когда хочется приготовить что-то недорогое, но сытное. Рисово-картофельная основа хорошо держит форму после обжаривания, а нежный грибной соус дополняет её насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовал сайт Zhyttia.com.ua, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

круглозерный рис — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

кипяток — 300 мл;

оливковое масло — 5 ст. л.;

картофель — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.

Для грибного соуса:

шампиньоны — 8 шт.;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 1 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Овощные котлеты. Фото: zhyttia.com.ua

Способ приготовления

Рис промыть, залить кипятком и отварить до готовности. Картофель отдельно сварить до мягкости и размять в пюре. Смешать с рисом. Лук нарезать, морковь натереть и обжарить на оливковом масле. Добавить обжарку к рису с картофелем, вбить яйцо, посолить и перемешать. Сформировать котлеты и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Для соуса нарезать шампиньоны и обжарить до испарения жидкости. Добавить сливочное масло, а после его растапливания — муку. Перемешать, постепенно добавить молоко и варить до загустения. Подавать котлеты горячими вместе с грибным соусом.

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