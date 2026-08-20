Котлети з кабачка, картоплі та сиру: простий рецепт на вечерю

Котлети "Селянські" на вечерю: кабачок, картопля і трохи сиру
Кабачок, кілька картоплин та трохи сиру — простий набір, з якого можна приготувати смачну й ситну вечерю. Котлети "Селянські" виходять рум'яними зовні, ніжними всередині, а сир додає їм приємного вершкового смаку. Особливо добре вони смакують гарячими з прохолодним огірково-часниковим соусом.
Рецепт опублікувала українська кулінарна блогерка Panna Lesia, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться
Для котлет:
- кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);
- картопля — 2 шт. (приблизно 300 г);
- морква — 1 шт. (приблизно 100 г);
- яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- зелена цибуля — кілька пір'їн;
- сухий часник — 1 ч. л.;
- манна крупа — 2 ст. л.;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- сметана або грецький йогурт — 4 ст. л.;
- огірок — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- кріп — кілька гілочок;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Кабачок натріть на великій тертці, трохи посоліть і залиште на кілька хвилин. Потім добре відіжміть зайвий сік.
- До кабачка додайте манну крупу, перемішайте та залиште ненадовго, щоб вона увібрала залишки вологи.
- Картоплю натріть на великій тертці, також добре відіжміть і додайте до кабачка.
- Моркву натріть на середній тертці.
- Додайте яйця, натертий твердий сир, дрібно нарізану зелену цибулю та сухий часник. Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте.
- З отриманої овочевої маси сформуйте невеликі пласкі котлети.
- Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії.
- Викладіть котлети та смажте на невеликому вогні до рум'яної скоринки з обох боків.
- Під час приготування пательню можна накрити кришкою, щоб картопля та овочі добре приготувалися всередині.
- Для соусу натріть огірок і злегка відіжміть зайву рідину.
- Змішайте зі сметаною або грецьким йогуртом, подрібненим часником та кропом. Посоліть і поперчіть до смаку.
Готові котлети з кабачка, картоплі та сиру подавайте гарячими разом з огірково-часниковим соусом.
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