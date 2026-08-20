Котлеты из кабачка, картофеля и сыра: простой рецепт на ужин

Котлеты "Селянские" на ужин: кабачок, картофель и немного сыра
Кабачок, несколько картофелин и немного сыра — простой набор, из которого можно приготовить вкусный и сытный ужин. Котлеты «Селянские» получаются румяными снаружи, нежными внутри, а сыр придает им приятный сливочный вкус. Особенно хорошо они смакуют горячими с прохладным огуречно-чесночным соусом.
Рецепт опубликовала украинская кулинарная блогерша Panna Lesia, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится
Для котлет:
- кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);
- картофель — 2 шт. (примерно 300 г);
- морковь — 1 шт. (примерно 100 г);
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- зеленый лук — несколько перьев;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- манная крупа — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для соуса:
- сметана или греческий йогурт — 4 ст. л.;
- огурец — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп — несколько веточек;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачок натрите на крупной терке, немного посолите и оставьте на несколько минут. Затем хорошо отожмите лишний сок.
- К кабачку добавьте манную крупу, перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы она впитала остатки влаги.
- Картофель натрите на крупной терке, также хорошо отожмите и добавьте к кабачку.
- Морковь натрите на средней терке.
- Добавьте яйца, натертый твёрдый сыр, мелко нарезанный зелёный лук и сухой чеснок. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
- Из полученной овощной массы сформируйте небольшие плоские котлеты.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Выложите котлеты и жарьте на небольшом огне до появления румяной корочки с обеих сторон.
- Во время приготовления сковороду можно накрыть крышкой, чтобы картофель и овощи хорошо прожарились внутри.
- Для соуса натрите огурец и слегка отожмите лишнюю жидкость.
- Смешайте со сметаной или греческим йогуртом, измельченным чесноком и укропом. Посолите и поперчите по вкусу.
Готовые котлеты из кабачка, картофеля и сыра подавайте горячими вместе с огуречно-чесночным соусом.
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