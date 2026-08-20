Котлеты из кабачка, картофеля и сыра: простой рецепт на ужин

Котлеты из кабачка, картофеля и сыра. Фото: кадр с видео

Кабачок, несколько картофелин и немного сыра — простой набор, из которого можно приготовить вкусный и сытный ужин. Котлеты «Селянские» получаются румяными снаружи, нежными внутри, а сыр придает им приятный сливочный вкус. Особенно хорошо они смакуют горячими с прохладным огуречно-чесночным соусом.

Рецепт опубликовала украинская кулинарная блогерша Panna Lesia, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится

Для котлет:

кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);

картофель — 2 шт. (примерно 300 г);

морковь — 1 шт. (примерно 100 г);

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

зеленый лук — несколько перьев;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

манная крупа — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для соуса:

сметана или греческий йогурт — 4 ст. л.;

огурец — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — несколько веточек;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

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Котлеты из кабачка, картофеля и сыра. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачок натрите на крупной терке, немного посолите и оставьте на несколько минут. Затем хорошо отожмите лишний сок. К кабачку добавьте манную крупу, перемешайте и оставьте на некоторое время, чтобы она впитала остатки влаги. Картофель натрите на крупной терке, также хорошо отожмите и добавьте к кабачку. Морковь натрите на средней терке. Добавьте яйца, натертый твёрдый сыр, мелко нарезанный зелёный лук и сухой чеснок. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Из полученной овощной массы сформируйте небольшие плоские котлеты. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите котлеты и жарьте на небольшом огне до появления румяной корочки с обеих сторон. Во время приготовления сковороду можно накрыть крышкой, чтобы картофель и овощи хорошо прожарились внутри. Для соуса натрите огурец и слегка отожмите лишнюю жидкость. Смешайте со сметаной или греческим йогуртом, измельченным чесноком и укропом. Посолите и поперчите по вкусу.

Готовые котлеты из кабачка, картофеля и сыра подавайте горячими вместе с огуречно-чесночным соусом.

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