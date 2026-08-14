Овощные котлеты из кабачков и картофеля: простой рецепт на сковороде

Котлеты из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых овощей. Эти котлеты напоминают домашнюю кухню из детства: румяные снаружи, мягкие внутри и с аппетитным ароматом жареных овощей. Готовятся они довольно быстро и прекрасно подходят для семейного обеда или лёгкого ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 750 г;

картофель — 250 г;

лук — 150 г;

морковь — 200 г;

сладкий перец — ½ шт.;

яйцо — 1 шт.;

твёрдый сыр — 70 г;

мука — 3 ст. л.;

петрушка — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для соуса:

сметана 20% — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — по вкусу.

Кабачковые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок и картофель натереть, посолить и оставить на 10 минут. Затем тщательно отжать лишнюю жидкость. Лук, морковь и перец измельчить и обжарить до мягкости. Остудить и смешать с картофельно-кабачковой массой. Добавить яйцо, тёртый сыр, петрушку, перец и муку. Перемешать, сформировать небольшие котлеты и обжарить на масле с двух сторон до румяной корочки. В конце накрыть крышкой и подержать ещё несколько минут. Для соуса смешать сметану, измельчённый чеснок и петрушку. Подавать котлеты теплыми вместе с соусом.

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