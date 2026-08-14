Овощные котлеты из кабачков и картофеля: простой рецепт на сковороде

"Бабушкины" котлеты: понадобятся картофель и кабачки
Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых овощей. Эти котлеты напоминают домашнюю кухню из детства: румяные снаружи, мягкие внутри и с аппетитным ароматом жареных овощей. Готовятся они довольно быстро и прекрасно подходят для семейного обеда или лёгкого ужина.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 750 г;
- картофель — 250 г;
- лук — 150 г;
- морковь — 200 г;
- сладкий перец — ½ шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- твёрдый сыр — 70 г;
- мука — 3 ст. л.;
- петрушка — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для соуса:
- сметана 20% — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- петрушка — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачок и картофель натереть, посолить и оставить на 10 минут. Затем тщательно отжать лишнюю жидкость.
- Лук, морковь и перец измельчить и обжарить до мягкости.
- Остудить и смешать с картофельно-кабачковой массой.
- Добавить яйцо, тёртый сыр, петрушку, перец и муку.
- Перемешать, сформировать небольшие котлеты и обжарить на масле с двух сторон до румяной корочки.
- В конце накрыть крышкой и подержать ещё несколько минут.
- Для соуса смешать сметану, измельчённый чеснок и петрушку. Подавать котлеты теплыми вместе с соусом.
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