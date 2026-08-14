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Главная Вкус "Бабушкины" котлеты: понадобятся картофель и кабачки

"Бабушкины" котлеты: понадобятся картофель и кабачки

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 05:04
Овощные котлеты из кабачков и картофеля: простой рецепт на сковороде
Котлеты из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Иногда самые вкусные блюда получаются из самых простых овощей. Эти котлеты напоминают домашнюю кухню из детства: румяные снаружи, мягкие внутри и с аппетитным ароматом жареных овощей. Готовятся они довольно быстро и прекрасно подходят для семейного обеда или лёгкого ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 750 г;
  • картофель — 250 г;
  • лук — 150 г;
  • морковь — 200 г;
  • сладкий перец — ½ шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • твёрдый сыр — 70 г;
  • мука — 3 ст. л.;
  • петрушка — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для соуса:

  • сметана 20% — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • петрушка — по вкусу.
рецепт кабачкових котлет
Кабачковые котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок и картофель натереть, посолить и оставить на 10 минут. Затем тщательно отжать лишнюю жидкость.
  2. Лук, морковь и перец измельчить и обжарить до мягкости.
  3. Остудить и смешать с картофельно-кабачковой массой.
  4. Добавить яйцо, тёртый сыр, петрушку, перец и муку.
  5. Перемешать, сформировать небольшие котлеты и обжарить на масле с двух сторон до румяной корочки.
  6. В конце накрыть крышкой и подержать ещё несколько минут.
  7. Для соуса смешать сметану, измельчённый чеснок и петрушку. Подавать котлеты теплыми вместе с соусом.

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рецепт котлеты кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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