Икра из кабачков с томатной пастой: густая заготовка на зиму

Икра из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Это одна из тех домашних заготовок, которую удобно иметь под рукой всю зиму. Икра получается нежной, густой и ароматной, а благодаря обжариванию овощей ее вкус становится более насыщенным. Она прекрасно подходит для бутербродов, гарниров или в качестве дополнения к основным блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 5 кг;

морковь — 1,7 кг;

лук репчатый — 1,5 кг;

подсолнечное масло — 600 мл;

томатная паста — 5 ст. л.;

уксусная эссенция 70% — 35 мл;

каменная нейодированная соль — 130 г;

сахар — 250 г;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Кабачковая икра. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Кабачки очистить при необходимости, удалить семена и нарезать кубиками. Морковь и лук также нарезать кусочками. Часть масла разогреть и обжарить морковь до мягкости, затем добавить лук и готовить до появления легкого золотистого цвета. Кабачки отдельно тушить на оставшемся масле до полной мягкости. Смешать все овощи, измельчить погружным блендером до однородной консистенции. Добавить томатную пасту, сахар, соль и перец. Варить икру на небольшом огне около 30 минут, регулярно перемешивая. В конце добавить уксусную эссенцию, перемешать и проварить ещё несколько минут. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть, перевернуть и укутать до полного остывания.

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