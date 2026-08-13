Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Кабачковая икра на зиму "Одесская": получается густая и яркая

Кабачковая икра на зиму "Одесская": получается густая и яркая

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 01:04
Икра из кабачков с томатной пастой: густая заготовка на зиму
Икра из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Это одна из тех домашних заготовок, которую удобно иметь под рукой всю зиму. Икра получается нежной, густой и ароматной, а благодаря обжариванию овощей ее вкус становится более насыщенным. Она прекрасно подходит для бутербродов, гарниров или в качестве дополнения к основным блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 5 кг;
  • морковь — 1,7 кг;
  • лук репчатый — 1,5 кг;
  • подсолнечное масло — 600 мл;
  • томатная паста — 5 ст. л.;
  • уксусная эссенция 70% — 35 мл;
  • каменная нейодированная соль — 130 г;
  • сахар — 250 г;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
рецепт кабачкової ікри на зиму
Кабачковая икра. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки очистить при необходимости, удалить семена и нарезать кубиками.
  2. Морковь и лук также нарезать кусочками.
  3. Часть масла разогреть и обжарить морковь до мягкости, затем добавить лук и готовить до появления легкого золотистого цвета.
  4. Кабачки отдельно тушить на оставшемся масле до полной мягкости.
  5. Смешать все овощи, измельчить погружным блендером до однородной консистенции.
  6. Добавить томатную пасту, сахар, соль и перец.
  7. Варить икру на небольшом огне около 30 минут, регулярно перемешивая.
  8. В конце добавить уксусную эссенцию, перемешать и проварить ещё несколько минут.
  9. Горячую икру разложить по стерилизованным банкам, герметично закрыть, перевернуть и укутать до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Читайте также:

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.

консервация рецепт кабачковая икра
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации