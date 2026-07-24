Баклажанная икра по-домашнему: простой рецепт из сезонных овощей

Баклажанная икра "по-семейному": рецепт на 30 минут к обеду или ужину
Домашняя баклажанная икра — одно из самых вкусных сезонных блюд, которое прекрасно подойдет для обеда, ужина или в качестве закуски. Благодаря медленному тушению овощи становятся нежными, сочными и насыщенными по вкусу, а на следующий день икра становится ещё ароматнее.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 1,2 кг;
- лук — 400 г;
- морковь — 400 г;
- сладкий перец — 400 г;
- помидоры — 600 г;
- чеснок — 50 г;
- растительное масло — 80 мл;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — ⅓ ч. л.;
- пластинки перца чили — ⅓ ч. л. или по вкусу.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 20–30 минут, после чего слегка отжать.
- Лук, морковь, сладкий перец и очищенные от кожицы помидоры нарезать небольшими кусочками.
- На растительном масле обжарить лук, добавить морковь, затем перец и помидоры. После появления сока высыпать баклажаны.
- Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне около 50 минут, периодически помешивая.
- В конце добавить измельченный чеснок, соль, черный перец и хлопья чили. Готовить еще 5 минут.
- Подавать баклажанную икру тёплой или охлаждённой. После ночи в холодильнике её вкус становится ещё более насыщенным.
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