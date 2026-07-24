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Главная Вкус Баклажанная икра "по-семейному": рецепт на 30 минут к обеду или ужину

Баклажанная икра "по-семейному": рецепт на 30 минут к обеду или ужину

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 14:04
Баклажанная икра по-домашнему: простой рецепт из сезонных овощей
Баклажанная икра. Фото: кадр из видео.

Домашняя баклажанная икра — одно из самых вкусных сезонных блюд, которое прекрасно подойдет для обеда, ужина или в качестве закуски. Благодаря медленному тушению овощи становятся нежными, сочными и насыщенными по вкусу, а на следующий день икра становится ещё ароматнее.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 1,2 кг;
  • лук — 400 г;
  • морковь — 400 г;
  • сладкий перец — 400 г;
  • помидоры — 600 г;
  • чеснок — 50 г;
  • растительное масло — 80 мл;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — ⅓ ч. л.;
  • пластинки перца чили — ⅓ ч. л. или по вкусу.
рецепт баклажаної ікри
Приготовление баклажанов. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кубиками, посолить и оставить на 20–30 минут, после чего слегка отжать.
  2. Лук, морковь, сладкий перец и очищенные от кожицы помидоры нарезать небольшими кусочками.
  3. На растительном масле обжарить лук, добавить морковь, затем перец и помидоры. После появления сока высыпать баклажаны.
  4. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне около 50 минут, периодически помешивая.
  5. В конце добавить измельченный чеснок, соль, черный перец и хлопья чили. Готовить еще 5 минут.
  6. Подавать баклажанную икру тёплой или охлаждённой. После ночи в холодильнике её вкус становится ещё более насыщенным.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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