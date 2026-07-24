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Головна Смак Баклажанна ікра "по-сімейному": рецепт за 30 хвилин на обід чи вечерю

Баклажанна ікра "по-сімейному": рецепт за 30 хвилин на обід чи вечерю

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 14:04
Баклажанна ікра по-домашньому: простий рецепт із сезонних овочів
Баклажанна ікра. Фото: кадр з відео.

Домашня баклажанна ікра — це одна з найсмачніших сезонних страв, яка чудово підходить для обіду, вечері або як закуска. Завдяки повільному тушкуванню овочі стають ніжними, соковитими та насиченими смаком, а наступного дня ікра стає ще ароматнішою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 1,2 кг;
  • цибуля — 400 г;
  • морква — 400 г;
  • солодкий перець — 400 г;
  • помідори — 600 г;
  • часник — 50 г;
  • олія — 80 мл;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;
  • пластівці перцю чилі — ⅓ ч. л. або до смаку.
рецепт баклажаної ікри
Приготування баклажанів. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Баклажани нарізати кубиками, посолити та залишити на 20–30 хвилин, після чого злегка відтиснути.
  2. Цибулю, моркву, солодкий перець і очищені від шкірки помідори нарізати невеликими шматочками.
  3. На олії обсмажити цибулю, додати моркву, потім перець і помідори. Після появи соку всипати баклажани.
  4. Накрити кришкою та тушкувати на невеликому вогні близько 50 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Наприкінці додати подрібнений часник, сіль, чорний перець і пластівці чилі. Готувати ще 5 хвилин.
  6. Подавати баклажанну ікру теплою або охолодженою. Після ночі в холодильнику її смак стає ще більш насиченим.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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