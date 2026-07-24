Баклажанна ікра по-домашньому: простий рецепт із сезонних овочів

Баклажанна ікра. Фото: кадр з відео.

Домашня баклажанна ікра — це одна з найсмачніших сезонних страв, яка чудово підходить для обіду, вечері або як закуска. Завдяки повільному тушкуванню овочі стають ніжними, соковитими та насиченими смаком, а наступного дня ікра стає ще ароматнішою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 1,2 кг;

цибуля — 400 г;

морква — 400 г;

солодкий перець — 400 г;

помідори — 600 г;

часник — 50 г;

олія — 80 мл;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;

пластівці перцю чилі — ⅓ ч. л. або до смаку.

Приготування баклажанів. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кубиками, посолити та залишити на 20–30 хвилин, після чого злегка відтиснути. Цибулю, моркву, солодкий перець і очищені від шкірки помідори нарізати невеликими шматочками. На олії обсмажити цибулю, додати моркву, потім перець і помідори. Після появи соку всипати баклажани. Накрити кришкою та тушкувати на невеликому вогні близько 50 хвилин, періодично помішуючи. Наприкінці додати подрібнений часник, сіль, чорний перець і пластівці чилі. Готувати ще 5 хвилин. Подавати баклажанну ікру теплою або охолодженою. Після ночі в холодильнику її смак стає ще більш насиченим.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.

Читайте також:

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.