Кабачковий салат із сиром і горіхами: легкий рецепт за кілька хвилин

Молоді кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон молодих кабачків хочеться готувати прості й швидкі страви, які не потребують багато часу. Цей салат приємно дивує ніжним смаком, легкою хрусткістю та ароматною заправкою із сиру, часнику й кропу. Він чудово підійде як до сімейного обіду, так і до святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молодий кабачок — 1 шт. (приблизно 400 г);

сметана або густий натуральний йогурт — 4 ст. л.;

твердий сир — 50 г;

волоські горіхи — 20 г;

часник — 1 зубчик;

свіжий кріп — кілька гілочок;

мелений чорний перець — дрібка;

сіль — до смаку.

Кабачки та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок нарізати невеликими кубиками, залити окропом на кілька хвилин, після чого злити воду й дати стекти зайвій рідині. Для заправки змішати сметану або йогурт із подрібненим часником, сіллю, перцем, кропом, тертим сиром і подрібненими волоськими горіхами. З'єднати ще теплий кабачок із заправкою та добре перемішати. Подавати салат одразу або охолодити кілька хвилин у холодильнику перед подачею.

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