Кабачковий салат із сиром і горіхами: легкий рецепт за кілька хвилин

Салат з кабачками "Геніальний": рецепт на літо за 2 хвилини
У сезон молодих кабачків хочеться готувати прості й швидкі страви, які не потребують багато часу. Цей салат приємно дивує ніжним смаком, легкою хрусткістю та ароматною заправкою із сиру, часнику й кропу. Він чудово підійде як до сімейного обіду, так і до святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молодий кабачок — 1 шт. (приблизно 400 г);
- сметана або густий натуральний йогурт — 4 ст. л.;
- твердий сир — 50 г;
- волоські горіхи — 20 г;
- часник — 1 зубчик;
- свіжий кріп — кілька гілочок;
- мелений чорний перець — дрібка;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати невеликими кубиками, залити окропом на кілька хвилин, після чого злити воду й дати стекти зайвій рідині.
- Для заправки змішати сметану або йогурт із подрібненим часником, сіллю, перцем, кропом, тертим сиром і подрібненими волоськими горіхами.
- З'єднати ще теплий кабачок із заправкою та добре перемішати.
- Подавати салат одразу або охолодити кілька хвилин у холодильнику перед подачею.
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