Кабачковий салат із пікантною заправкою: новий смак літа 2026

Салат з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон молодих кабачків хочеться знаходити нові цікаві рецепти, і цей салат стане приємним відкриттям. Овочі залишаються соковитими, а особливого смаку їм додає ароматна заправка зі спеціями, соєвим соусом і легкою кислинкою яблучного оцту. Такий салат можна подавати як самостійну закуску або гарнір до м’ясних страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок або цукіні — 1 великий (або 2 маленькі);

болгарський перець — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

олія — для смаження;

сіль — до смаку.

Для заправки:

солодка паприка — 0,5 ч. л.;

паприка чилі — до смаку;

коріандр мелений — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

соєвий соус — 3 ст. л.;

яблучний оцет — 2 ст. л.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок нарізати соломкою, посолити та залишити на 15 хвилин, щоб він пустив зайву вологу. Цибулю, часник, перець і помідори нарізати. На сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити цибулю та часник, потім додати перець і помідори. Готувати до появи овочевого соку. Кабачки добре відтиснути від зайвої рідини. Додати паприку, чилі, коріандр, цукор, соєвий соус і яблучний оцет і перемішати. До кабачків додати теплі обсмажені овочі разом із соком зі сковороди. Ще раз добре перемішати та залишити салат, щоб він увібрав усі аромати. Готовий салат подавайте охолодженим або трохи теплим. Він чудово доповнить будь-яку літню вечерю.

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