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Головна Смак Рецепт кабачків №1 цього літа: одна з найсмачніших страв

Рецепт кабачків №1 цього літа: одна з найсмачніших страв

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 21:04
Соковиті кабачкові котлети з куркою та освіжаючим соусом: рецепт на вечерю
Продукти для рецепта. Фото: gospodynka.com.ua

У сезон молодих кабачків ця страва неодмінно стане одним із ваших фаворитів. Ніжні котлети з курячим фаршем і овочами виходять соковитими, ароматними та дуже ситними. А легкий соус із огірком і часником додає свіжості та робить смак по-справжньому літнім.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • курячий фарш — 400 г;
  • кабачки — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • кріп — 20 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сушений базилік і петрушка — по 1 ч. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • кріп — 10 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • мацоні або сметана — 4–5 ст. л.;
  • сіль і перець — за смаком.
рецепт котлет з кабачками
Фарш та кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю обсмажити до золотистого кольору.
  2. Кабачки та картоплю натерти на тертці й добре відтиснути від зайвої рідини. 
  3. Змішати овочі з курячим фаршем, цибулею, яйцями, кропом, часником, спеціями та борошном.
  4. Ложкою викласти масу на розігріту сковороду й обсмажити котлети до рум'яної скоринки з обох боків.
  5. Для соусу натерти огірок, додати кріп, часник, сіль, перець і змішати зі сметаною або мацоні.
  6. Котлети виходять неймовірно соковитими та ніжними, а прохолодний соус із огірком ідеально доповнює їхній смак.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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рецепт котлети кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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