Сочные кабачковые котлеты с курицей и освежающим соусом: рецепт на ужин

Рецепт кабачков №1 этого лета: одно из самых вкусных блюд
В сезон молодых кабачков это блюдо непременно станет одним из ваших любимых. Нежные котлеты с куриным фаршем и овощами получаются сочными, ароматными и очень сытными. А легкий соус с огурцом и чесноком придает свежесть и делает вкус по-настоящему летним.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриный фарш — 400 г;
- кабачки — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- укроп — 20 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- паприка — 1 ч. л.;
- сушеный базилик и петрушка — по 1 ч. л.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- мука — 3 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Для соуса:
- свежий огурец — 1 шт.;
- укроп — 10 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- мацони или сметана — 4–5 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук обжарить до золотистого цвета.
- Кабачки и картофель натереть на терке и хорошо отжать от лишней жидкости.
- Смешать овощи с куриным фаршем, луком, яйцами, укропом, чесноком, специями и мукой.
- Ложкой выложить массу на разогретую сковороду и обжарить котлеты до румяной корочки с обеих сторон.
- Для соуса натереть огурец, добавить укроп, чеснок, соль, перец и смешать со сметаной или мацони.
- Котлеты получаются невероятно сочными и нежными, а прохладный соус с огурцом идеально дополняет их вкус.
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