Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт кабачков №1 этого лета: одно из самых вкусных блюд

Рецепт кабачков №1 этого лета: одно из самых вкусных блюд

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 21:04
Сочные кабачковые котлеты с курицей и освежающим соусом: рецепт на ужин
Продукты для рецепта. Фото: gospodynka.com.ua

В сезон молодых кабачков это блюдо непременно станет одним из ваших любимых. Нежные котлеты с куриным фаршем и овощами получаются сочными, ароматными и очень сытными. А легкий соус с огурцом и чесноком придает свежесть и делает вкус по-настоящему летним.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриный фарш — 400 г;
  • кабачки — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • укроп — 20 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сушеный базилик и петрушка — по 1 ч. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • мука — 3 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Для соуса:

  • свежий огурец — 1 шт.;
  • укроп — 10 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мацони или сметана — 4–5 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.
рецепт котлет з кабачками
Фарш и кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук обжарить до золотистого цвета.
  2. Кабачки и картофель натереть на терке и хорошо отжать от лишней жидкости.
  3. Смешать овощи с куриным фаршем, луком, яйцами, укропом, чесноком, специями и мукой.
  4. Ложкой выложить массу на разогретую сковороду и обжарить котлеты до румяной корочки с обеих сторон.
  5. Для соуса натереть огурец, добавить укроп, чеснок, соль, перец и смешать со сметаной или мацони.
  6. Котлеты получаются невероятно сочными и нежными, а прохладный соус с огурцом идеально дополняет их вкус.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Читайте также:

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.

рецепт котлеты кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации