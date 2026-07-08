Сочные кабачковые котлеты с курицей и освежающим соусом: рецепт на ужин

Продукты для рецепта. Фото: gospodynka.com.ua

В сезон молодых кабачков это блюдо непременно станет одним из ваших любимых. Нежные котлеты с куриным фаршем и овощами получаются сочными, ароматными и очень сытными. А легкий соус с огурцом и чесноком придает свежесть и делает вкус по-настоящему летним.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриный фарш — 400 г;

кабачки — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

укроп — 20 г;

чеснок — 3 зубчика;

паприка — 1 ч. л.;

сушеный базилик и петрушка — по 1 ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу;

мука — 3 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Для соуса:

свежий огурец — 1 шт.;

укроп — 10 г;

чеснок — 2 зубчика;

мацони или сметана — 4–5 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фарш и кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лук обжарить до золотистого цвета. Кабачки и картофель натереть на терке и хорошо отжать от лишней жидкости. Смешать овощи с куриным фаршем, луком, яйцами, укропом, чесноком, специями и мукой. Ложкой выложить массу на разогретую сковороду и обжарить котлеты до румяной корочки с обеих сторон. Для соуса натереть огурец, добавить укроп, чеснок, соль, перец и смешать со сметаной или мацони. Котлеты получаются невероятно сочными и нежными, а прохладный соус с огурцом идеально дополняет их вкус.

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