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Главная Вкус Рецепт №1 на лето: понадобится 1 кг кабачков и куриное филе

Рецепт №1 на лето: понадобится 1 кг кабачков и куриное филе

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 21:04
Закусочный торт из кабачков и курицы: сочное блюдо для летнего стола
Блюдо из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

В сезон молодых кабачков этот рецепт легко станет одним из самых любимых. Нежные кабачковые блинчики, сочное куриное филе, свежие помидоры и ароматный соус составляют вкусный закусочный торт, который прекрасно подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 900 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • сушеный чеснок — ½ ч. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для соуса:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • укроп или зеленая паста;
  • чеснок — 2–3 зубчика.

Для начинки:

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  • куриное филе — 350 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • укроп — по вкусу.
рецепт з кабачків
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Натертые кабачки посолить, оставить на 15 минут, отжать и смешать с луком, яйцами, специями и мукой.
  2. Из готовой массы испечь тонкие кабачковые блинчики.
  3. Для соуса смешать сметану, майонез, измельченный чеснок и укроп.
  4. Куриное филе обжарить до готовности, нарезать кубиками. Так же нарезать помидор.
  5. Каждый блин смазать соусом, выложить курицу, помидоры и зелень.
  6. Сложить блинчики друг на друга, сформировав закусочный торт, и поставить в холодильник как минимум на 40 минут.

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Ужин рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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