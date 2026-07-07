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Головна Смак Рецепт №1 на літо: знадобиться 1 кг кабачків та куряче філе

Рецепт №1 на літо: знадобиться 1 кг кабачків та куряче філе

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 21:04
Закусочний торт із кабачків і курки: соковита страва для літнього столу
Страва з кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

У сезон молодих кабачків цей рецепт легко стане одним із найулюбленіших. Ніжні кабачкові млинці, соковите куряче філе, свіжі помідори та ароматний соус утворюють смачний закусочний торт, який чудово підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • кабачки — 900 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • сушений часник — ½ ч. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • кріп або зелена паста;
  • часник — 2–3 зубчики.

Для начинки:

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  • куряче філе — 350 г;
  • помідор — 1 шт.;
  • кріп — за смаком.
рецепт з кабачків
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерті кабачки посолити, залишити на 15 хвилин, відтиснути й змішати з цибулею, яйцями, спеціями та борошном.
  2. Із готової маси обсмажити тонкі кабачкові млинці.
  3. Для соусу змішати сметану, майонез, подрібнений часник і кріп. 
  4. Куряче філе обсмажити до готовності, нарізати кубиками. Так само нарізати помідор.
  5. Кожен млинець змастити соусом, викласти курку, помідори та зелень. 
  6. Скласти млинці один на один, сформувавши закусочний торт, і поставити в холодильник щонайменше на 40 хвилин.

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Вечеря рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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