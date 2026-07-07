Закусочний торт із кабачків і курки: соковита страва для літнього столу

Рецепт №1 на літо: знадобиться 1 кг кабачків та куряче філе
У сезон молодих кабачків цей рецепт легко стане одним із найулюбленіших. Ніжні кабачкові млинці, соковите куряче філе, свіжі помідори та ароматний соус утворюють смачний закусочний торт, який чудово підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 900 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 3 ст. л.;
- сушений часник — ½ ч. л.;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- кріп або зелена паста;
- часник — 2–3 зубчики.
Для начинки:
- куряче філе — 350 г;
- помідор — 1 шт.;
- кріп — за смаком.
Спосіб приготування
- Натерті кабачки посолити, залишити на 15 хвилин, відтиснути й змішати з цибулею, яйцями, спеціями та борошном.
- Із готової маси обсмажити тонкі кабачкові млинці.
- Для соусу змішати сметану, майонез, подрібнений часник і кріп.
- Куряче філе обсмажити до готовності, нарізати кубиками. Так само нарізати помідор.
- Кожен млинець змастити соусом, викласти курку, помідори та зелень.
- Скласти млинці один на один, сформувавши закусочний торт, і поставити в холодильник щонайменше на 40 хвилин.
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