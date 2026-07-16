Салат из кабачков с пикантной заправкой: новый вкус лета 2026 года

Салат с кабачками "Мирослав": новый рецепт 2026 года
В сезон молодых кабачков хочется находить новые интересные рецепты, и этот салат станет приятным открытием. Овощи остаются сочными, а особый вкус им придаёт ароматная заправка со специями, соевым соусом и лёгкой кислинкой яблочного уксуса. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или гарнир к мясным блюдам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок или цуккини — 1 большой (или 2 маленьких);
- болгарский перец — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло — для жарки;
- соль — по вкусу.
Для заправки:
- сладкая паприка — 0,5 ч. л.;
- паприка чили — по вкусу;
- молотый кориандр — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- яблочный уксус — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Кабачок нарезать соломкой, посолить и оставить на 15 минут, чтобы он пустил лишнюю влагу.
- Лук, чеснок, перец и помидоры нарезать.
- На сковороде с небольшим количеством масла обжарить лук и чеснок, затем добавить перец и помидоры. Готовить до появления овощного сока.
- Кабачки хорошо отжать от лишней жидкости. Добавить паприку, чили, кориандр, сахар, соевый соус и яблочный уксус и перемешать.
- К кабачкам добавить теплые обжаренные овощи вместе с соком со сковороды.
- Еще раз хорошо перемешать и оставить салат, чтобы он впитал все ароматы.
- Готовый салат подавайте охлажденным или слегка теплым. Он прекрасно дополнит любой летний ужин.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков
Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.
Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.
Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.
Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.
Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.