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Главная Вкус Салат с кабачками "Мирослав": новый рецепт 2026 года

Салат с кабачками "Мирослав": новый рецепт 2026 года

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 12:04
Салат из кабачков с пикантной заправкой: новый вкус лета 2026 года
Салат с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон молодых кабачков хочется находить новые интересные рецепты, и этот салат станет приятным открытием. Овощи остаются сочными, а особый вкус им придаёт ароматная заправка со специями, соевым соусом и лёгкой кислинкой яблочного уксуса. Такой салат можно подавать как самостоятельную закуску или гарнир к мясным блюдам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок или цуккини — 1 большой (или 2 маленьких);
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — по вкусу.

Для заправки:

  • сладкая паприка — 0,5 ч. л.;
  • паприка чили — по вкусу;
  • молотый кориандр — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.
рецепт салату з кабачками
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать соломкой, посолить и оставить на 15 минут, чтобы он пустил лишнюю влагу.
  2. Лук, чеснок, перец и помидоры нарезать.
  3. На сковороде с небольшим количеством масла обжарить лук и чеснок, затем добавить перец и помидоры. Готовить до появления овощного сока.
  4. Кабачки хорошо отжать от лишней жидкости. Добавить паприку, чили, кориандр, сахар, соевый соус и яблочный уксус и перемешать.
  5. К кабачкам добавить теплые обжаренные овощи вместе с соком со сковороды.
  6. Еще раз хорошо перемешать и оставить салат, чтобы он впитал все ароматы.
  7. Готовый салат подавайте охлажденным или слегка теплым. Он прекрасно дополнит любой летний ужин.

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салат рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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