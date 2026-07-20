Салат из кабачков с сыром и орехами: простой рецепт за несколько минут

Молодые кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон молодых кабачков хочется готовить простые и быстрые блюда, не требующие много времени. Этот салат приятно удивляет нежным вкусом, легкой хрусткостью и ароматной заправкой из сыра, чеснока и укропа. Он прекрасно подойдёт как к семейному обеду, так и к праздничному столу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодой кабачок — 1 шт. (примерно 400 г);

сметана или густой натуральный йогурт — 4 ст. л.;

твердый сыр — 50 г;

грецкие орехи — 20 г;

чеснок — 1 зубчик;

свежий укроп — несколько веточек;

молотый черный перец — щепотка;

соль — по вкусу.

Кабачки и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок нарезать небольшими кубиками, залить кипятком на несколько минут, после чего слить воду и дать стечь лишней жидкости. Для заправки смешать сметану или йогурт с измельченным чесноком, солью, перцем, укропом, тертым сыром и измельченными грецкими орехами. Смешать ещё тёплый кабачок с заправкой и хорошо перемешать. Подавать салат сразу или охладить несколько минут в холодильнике перед подачей.

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