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Головна Смак Кабачкова ікра на зиму "Одеська": виходить густа та яскрава

Кабачкова ікра на зиму "Одеська": виходить густа та яскрава

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 01:04
Кабачкова ікра з томатною пастою: густа заготовка на зиму
Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Це одна з тих домашніх заготовок, яку зручно мати під рукою всю зиму. Ікра виходить ніжною, густою та ароматною, а завдяки обсмаженню овочів її смак стає більш насиченим. Вона чудово підходить для бутербродів, гарнірів або як доповнення до основних страв.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 5 кг;
  • морква — 1,7 кг;
  • ріпчаста цибуля — 1,5 кг;
  • соняшникова олія — 600 мл;
  • томатна паста — 5 ст. л.;
  • оцтова есенція 70% — 35 мл;
  • кам’яна нейодована сіль — 130 г;
  • цукор — 250 г;
  • чорний мелений перець — до смаку.
рецепт кабачкової ікри на зиму
Кабачкова ікра. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки очистити за потреби, видалити насіння та нарізати кубиками.
  2. Моркву й цибулю також нарізати шматочками.
  3. Частину олії розігріти та обсмажити моркву до м’якості, потім додати цибулю й готувати до легкого золотистого кольору.
  4. Кабачки окремо тушкувати з рештою олії до повної м’якості.
  5. З’єднати всі овочі, подрібнити занурювальним блендером до однорідності.
  6. Додати томатну пасту, цукор, сіль і перець.
  7. Варити ікру на невеликому вогні близько 30 хвилин, регулярно перемішуючи.
  8. Наприкінці додати оцтову есенцію, перемішати та проварити ще кілька хвилин.
  9. Гарячу ікру розкласти у стерилізовані банки, герметично закрити, перевернути й укутати до повного охолодження.

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консервація рецепт кабачкова ікра
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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