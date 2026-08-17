Маринованная цветная капуста со свеклой: новый рецепт вкусной закуски на зиму

Маринованная цветная капуста "Розовая": новинка зимних заготовок
Маринованная цветная капуста со свеклой — необычная домашняя заготовка, которую стоит попробовать в этом сезоне. Капуста остается хрустящей и сочной, а благодаря свекле приобретает красивый нежно-розовый цвет. Сладкий перец придает закуске приятный аромат и вкус. А самое приятное то, что для приготовления понадобятся только овощи, вода и соль.
Рецепт опубликовали "Карпатські шкварки", передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цветная капуста — 1 средний кочан;
- сладкий перец — 1 шт.;
- свекла — 1 небольшая.
Для рассола на банку объемом 1,5 л:
- холодная вода — около 800 мл;
- каменная нейодированная соль — 45 г.
Способ приготовления
- Цветную капусту хорошо промыть, срезать кочан и разделить на небольшие соцветия.
- Часть капусты выложить на дно чистой банки.
- Сладкий перец очистить от семян и нарезать длинной соломкой. Несколько кусочков добавить в банку.
- Свеклу очистить и нарезать тонкими пластинками. Именно она во время квашения придаст капусте красивый розовый оттенок.
- Продолжайте наполнять банку, чередуя соцветия цветной капусты, перец и свеклу. Овощи можно укладывать достаточно плотно, оставив немного места для рассола.
- Отдельно приготовить рассол. В 800 мл холодной воды растворить 45 г каменной соли и хорошо перемешать, чтобы кристаллы полностью растворились.
- Залить овощи готовым рассолом. Он должен полностью покрывать капусту и другие овощи.
- Банку не закрывать герметично, а лишь прикрыть крышкой.
- Поставить ее в глубокую тарелку или миску, так как во время активного брожения часть рассола может вытекать.
- Оставить капусту при комнатной температуре примерно на 7-10 дней. В процессе квашения рассол постепенно будет менять цвет, а капуста приобретет приятную кислинку.
- Готовую квашеную цветную капусту переставить в холодильник.
Закуска получается хрустящей, сочной и яркой — прекрасно подходит к картофелю, мясу или другим домашним блюдам.
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