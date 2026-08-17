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Главная Вкус Маринованная цветная капуста "Розовая": новинка зимних заготовок

Маринованная цветная капуста "Розовая": новинка зимних заготовок

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 17:04
Маринованная цветная капуста со свеклой: новый рецепт вкусной закуски на зиму
Маринованная цветная капуста со свеклой. Фото: кадр с видео

Маринованная цветная капуста со свеклой — необычная домашняя заготовка, которую стоит попробовать в этом сезоне. Капуста остается хрустящей и сочной, а благодаря свекле приобретает красивый нежно-розовый цвет. Сладкий перец придает закуске приятный аромат и вкус. А самое приятное то, что для приготовления понадобятся только овощи, вода и соль.

Рецепт опубликовали "Карпатські шкварки", передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • цветная капуста — 1 средний кочан;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • свекла — 1 небольшая.

Для рассола на банку объемом 1,5 л:

  • холодная вода — около 800 мл;
  • каменная нейодированная соль — 45 г.

 

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Способ приготовления

  1. Цветную капусту хорошо промыть, срезать кочан и разделить на небольшие соцветия.
  2. Часть капусты выложить на дно чистой банки.
  3. Сладкий перец очистить от семян и нарезать длинной соломкой. Несколько кусочков добавить в банку.
  4. Свеклу очистить и нарезать тонкими пластинками. Именно она во время квашения придаст капусте красивый розовый оттенок.
  5. Продолжайте наполнять банку, чередуя соцветия цветной капусты, перец и свеклу. Овощи можно укладывать достаточно плотно, оставив немного места для рассола.
  6. Отдельно приготовить рассол. В 800 мл холодной воды растворить 45 г каменной соли и хорошо перемешать, чтобы кристаллы полностью растворились.
  7. Залить овощи готовым рассолом. Он должен полностью покрывать капусту и другие овощи.
  8. Банку не закрывать герметично, а лишь прикрыть крышкой.
  9. Поставить ее в глубокую тарелку или миску, так как во время активного брожения часть рассола может вытекать.
  10. Оставить капусту при комнатной температуре примерно на 7-10 дней. В процессе квашения рассол постепенно будет менять цвет, а капуста приобретет приятную кислинку.
  11. Готовую квашеную цветную капусту переставить в холодильник.

Закуска получается хрустящей, сочной и яркой — прекрасно подходит к картофелю, мясу или другим домашним блюдам.

 

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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