Остро-сладкий грушевый соус на зиму: пикантная домашняя заготовка

Соус на зиму с грушами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот соус стоит приготовить хотя бы раз в сезон груш. Он получается ароматным, густым и пикантным, а благодаря сочетанию фруктовой сладости и острого перца может сделать интереснее даже самое простое блюдо.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

груши — 1 кг;

красный сладкий перец — 500 г;

острый перец — 150 г;

сахар — 200 г;

соль — 1 ст. л. без горки;

уксус 9% — 100 мл.

Приготовление соуса. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Груши очистить от сердцевины и нарезать. Сладкий и острый перец очистить от плодоножек и семян, после чего измельчить. Сложить все в кастрюлю, добавить сахар, соль и уксус. Перемешать и оставить на 30 минут, чтобы продукты пустили сок. Поставить кастрюлю на огонь, довести смесь до кипения и варить около 10 минут до мягкости фруктов и перца. Измельчить массу блендером до однородности и вернуть на плиту. Варить еще примерно 15 минут, периодически помешивая. Готовый горячий соус разлить в стерильные баночки и плотно закрыть крышками. Из этого количества продуктов получается около четырёх баночек по 330 мл.

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