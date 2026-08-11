Остро-сладкий грушевый соус на зиму: пикантная домашняя заготовка

Соус на зиму с грушами "Чили": рецепт к любым блюдам
Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 13:44
Соус на зиму с грушами. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот соус стоит приготовить хотя бы раз в сезон груш. Он получается ароматным, густым и пикантным, а благодаря сочетанию фруктовой сладости и острого перца может сделать интереснее даже самое простое блюдо.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- груши — 1 кг;
- красный сладкий перец — 500 г;
- острый перец — 150 г;
- сахар — 200 г;
- соль — 1 ст. л. без горки;
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
- Груши очистить от сердцевины и нарезать. Сладкий и острый перец очистить от плодоножек и семян, после чего измельчить.
- Сложить все в кастрюлю, добавить сахар, соль и уксус.
- Перемешать и оставить на 30 минут, чтобы продукты пустили сок.
- Поставить кастрюлю на огонь, довести смесь до кипения и варить около 10 минут до мягкости фруктов и перца.
- Измельчить массу блендером до однородности и вернуть на плиту. Варить еще примерно 15 минут, периодически помешивая.
- Готовый горячий соус разлить в стерильные баночки и плотно закрыть крышками. Из этого количества продуктов получается около четырёх баночек по 330 мл.
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