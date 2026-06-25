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Главная Вкус Варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму

Варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 01:04
Варенье из кабачков с цитрусовыми: ароматная заготовка на зиму — рецепт
Варенье из кабачков. Фото: stotinka.com.ua

Обычные кабачки могут превратиться в изысканный десерт с тропическим ароматом. Благодаря сочетанию с лимоном и апельсином варенье приобретает яркий вкус, красивый цвет и нежную текстуру. Это идеальный рецепт для тех, кто любит необычные домашние заготовки на зиму.

Рецепт опубликовал сайт Stotinka.com.ua, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 3 кг;
  • сахар — 2,5 кг;
  • лимоны — 2 шт.;
  • апельсины — 1,5 кг.
рецепт варення з кабачків
Варенье из кабачков и лимонов. Фото: stotinka.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки и цитрусовые тщательно промыть, очистить от кожуры и семян.
  2. Кабачки натереть или мелко нарезать, апельсины и лимоны измельчить блендером до состояния пюре.
  3. Смешать кабачковую массу с цитрусовым пюре, добавить сахар и тщательно перемешать.
  4. Поставить смесь на медленный огонь, довести до кипения и варить примерно 1 час, периодически помешивая.
  5. Затем снять с огня, остудить и повторить варку еще раз.
  6. Готовое горячее варенье разлить в стерилизованные банки и плотно закрыть крышками.

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рецепт варенье кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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