Варенье из кабачков с цитрусовыми: ароматная заготовка на зиму — рецепт

Варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму
Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 01:04
Варенье из кабачков. Фото: stotinka.com.ua
Обычные кабачки могут превратиться в изысканный десерт с тропическим ароматом. Благодаря сочетанию с лимоном и апельсином варенье приобретает яркий вкус, красивый цвет и нежную текстуру. Это идеальный рецепт для тех, кто любит необычные домашние заготовки на зиму.
Рецепт опубликовал сайт Stotinka.com.ua, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 3 кг;
- сахар — 2,5 кг;
- лимоны — 2 шт.;
- апельсины — 1,5 кг.
Способ приготовления
- Кабачки и цитрусовые тщательно промыть, очистить от кожуры и семян.
- Кабачки натереть или мелко нарезать, апельсины и лимоны измельчить блендером до состояния пюре.
- Смешать кабачковую массу с цитрусовым пюре, добавить сахар и тщательно перемешать.
- Поставить смесь на медленный огонь, довести до кипения и варить примерно 1 час, периодически помешивая.
- Затем снять с огня, остудить и повторить варку еще раз.
- Готовое горячее варенье разлить в стерилизованные банки и плотно закрыть крышками.
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