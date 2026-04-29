Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку
Дата публикации 29 апреля 2026 14:04
Варенье из одуванчика. Фото: gospodynka.com.ua
Это варенье — настоящий символ весны, который сочетает нежный аромат цветов и легкую цитрусовую свежесть. Оно получается густым, золотистым и очень приятным на вкус. Простой рецепт позволяет легко приготовить необычный домашний десерт из доступных ингредиентов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- одуванчик — 400 шт.;
- вода — 1 л.;
- сахар — 1 кг;
- лимон — 1 шт.
Способ приготовления
- Цветы одуванчика замочить в воде на 7-12 часов, чтобы убрать горечь, после чего воду слить.
- Залить чистой водой, довести до кипения и варить 20 минут на слабом огне.
- Оставить остыть, затем процедить отвар, хорошо отжимая цветы.
- К отвару добавить сахар, довести до кипения и варить еще 20 минут до легкого загустения.
- Добавить нарезанный лимон и проварить еще 5-10 минут.
- Оставить настояться, после чего еще раз довести до кипения.
- Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.
Реклама