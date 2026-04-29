Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку

Варенье из одуванчика. Фото: gospodynka.com.ua

Это варенье — настоящий символ весны, который сочетает нежный аромат цветов и легкую цитрусовую свежесть. Оно получается густым, золотистым и очень приятным на вкус. Простой рецепт позволяет легко приготовить необычный домашний десерт из доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

одуванчик — 400 шт.;

вода — 1 л.;

сахар — 1 кг;

лимон — 1 шт.

Приготовление меда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Цветы одуванчика замочить в воде на 7-12 часов, чтобы убрать горечь, после чего воду слить. Залить чистой водой, довести до кипения и варить 20 минут на слабом огне. Оставить остыть, затем процедить отвар, хорошо отжимая цветы. К отвару добавить сахар, довести до кипения и варить еще 20 минут до легкого загустения. Добавить нарезанный лимон и проварить еще 5-10 минут. Оставить настояться, после чего еще раз довести до кипения. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".