Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку

Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку

Дата публикации 29 апреля 2026 14:04
Варенье из одуванчика. Фото: gospodynka.com.ua

Это варенье — настоящий символ весны, который сочетает нежный аромат цветов и легкую цитрусовую свежесть. Оно получается густым, золотистым и очень приятным на вкус. Простой рецепт позволяет легко приготовить необычный домашний десерт из доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • одуванчик — 400 шт.;
  • вода — 1 л.;
  • сахар — 1 кг;
  • лимон — 1 шт.
приготування меду з кульбаби
Приготовление меда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Цветы одуванчика замочить в воде на 7-12 часов, чтобы убрать горечь, после чего воду слить.
  2. Залить чистой водой, довести до кипения и варить 20 минут на слабом огне.
  3. Оставить остыть, затем процедить отвар, хорошо отжимая цветы.
  4. К отвару добавить сахар, довести до кипения и варить еще 20 минут до легкого загустения.
  5. Добавить нарезанный лимон и проварить еще 5-10 минут.
  6. Оставить настояться, после чего еще раз довести до кипения.
  7. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
