Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку

Дата публікації: 29 квітня 2026 14:04
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку
Варення з кульбаби. Фото: gospodynka.com.ua

Це варення — справжній символ весни, який поєднує ніжний аромат квітів і легку цитрусову свіжість. Воно виходить густим, золотистим і дуже приємним на смак. Простий рецепт дозволяє легко приготувати незвичайний домашній десерт із доступних інгредієнтів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кульбаба — 400 шт.;
  • вода — 1 л;
  • цукор — 1 кг;
  • лимон — 1 шт.
приготування меду з кульбаби
Приготування меду. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Квіти кульбаби замочити у воді на 7–12 годин, щоб прибрати гіркоту, після чого воду злити. 
  2. Залити чистою водою, довести до кипіння та варити 20 хвилин на слабкому вогні.
  3. Залишити охолонути, потім процідити відвар, добре віджимаючи квіти.
  4. До відвару додати цукор, довести до кипіння та варити ще 20 хвилин до легкого загущення. 
  5. Додати нарізаний лимон і проварити ще 5–10 хвилин.
  6. Залишити настоятися, після чого ще раз довести до кипіння.
  7. Готове варення розлити по стерилізованих банках. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
