Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку
Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 14:04
Варення з кульбаби. Фото: gospodynka.com.ua
Це варення — справжній символ весни, який поєднує ніжний аромат квітів і легку цитрусову свіжість. Воно виходить густим, золотистим і дуже приємним на смак. Простий рецепт дозволяє легко приготувати незвичайний домашній десерт із доступних інгредієнтів.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кульбаба — 400 шт.;
- вода — 1 л;
- цукор — 1 кг;
- лимон — 1 шт.
Спосіб приготування
- Квіти кульбаби замочити у воді на 7–12 годин, щоб прибрати гіркоту, після чого воду злити.
- Залити чистою водою, довести до кипіння та варити 20 хвилин на слабкому вогні.
- Залишити охолонути, потім процідити відвар, добре віджимаючи квіти.
- До відвару додати цукор, довести до кипіння та варити ще 20 хвилин до легкого загущення.
- Додати нарізаний лимон і проварити ще 5–10 хвилин.
- Залишити настоятися, після чого ще раз довести до кипіння.
- Готове варення розлити по стерилізованих банках.
