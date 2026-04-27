Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед"

Варення з кульбаби. Фото: smachnenke.com.ua

Це варення недарма називають "царським медом" — воно має насичений аромат і ніжний смак. Простий спосіб приготування дозволяє зберегти всю користь весняних квітів. Ідеальний варіант для тих, хто хоче спробувати щось особливе та натуральне.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квітки кульбаби — 400 шт.;

вода — 1 л;

цукор — 1,2 кг;

лимонна кислота — 1 ч. л.

Варення в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Квітки перебрати, використовуючи лише пелюстки без зелених частин. Залити водою, довести до кипіння та варити 10 хвилин. Додати лимонну кислоту, перемішати й варити ще близько 25 хвилин. Залишити настоюватися на 1 годину, після чого процідити та добре відтиснути пелюстки. До відвару додати цукор і варити на повільному вогні 45–55 хвилин до загустіння. Готове варення розлити по стерилізованих банках.

