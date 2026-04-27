Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед"
Дата публікації: 27 квітня 2026 01:04
Це варення недарма називають "царським медом" — воно має насичений аромат і ніжний смак. Простий спосіб приготування дозволяє зберегти всю користь весняних квітів. Ідеальний варіант для тих, хто хоче спробувати щось особливе та натуральне.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- квітки кульбаби — 400 шт.;
- вода — 1 л;
- цукор — 1,2 кг;
- лимонна кислота — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Квітки перебрати, використовуючи лише пелюстки без зелених частин.
- Залити водою, довести до кипіння та варити 10 хвилин.
- Додати лимонну кислоту, перемішати й варити ще близько 25 хвилин.
- Залишити настоюватися на 1 годину, після чого процідити та добре відтиснути пелюстки.
- До відвару додати цукор і варити на повільному вогні 45–55 хвилин до загустіння.
- Готове варення розлити по стерилізованих банках.
Реклама