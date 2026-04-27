Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед"

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед"

Дата публікації: 27 квітня 2026 01:04
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий царський мед
Варення з кульбаби. Фото: smachnenke.com.ua

Це варення недарма називають "царським медом" — воно має насичений аромат і ніжний смак. Простий спосіб приготування дозволяє зберегти всю користь весняних квітів. Ідеальний варіант для тих, хто хоче спробувати щось особливе та натуральне.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • квітки кульбаби — 400 шт.;
  • вода — 1 л;
  • цукор — 1,2 кг;
  • лимонна кислота — 1 ч. л.
Варення в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Квітки перебрати, використовуючи лише пелюстки без зелених частин.
  2. Залити водою, довести до кипіння та варити 10 хвилин.
  3. Додати лимонну кислоту, перемішати й варити ще близько 25 хвилин.
  4. Залишити настоюватися на 1 годину, після чого процідити та добре відтиснути пелюстки.
  5. До відвару додати цукор і варити на повільному вогні 45–55 хвилин до загустіння.
  6. Готове варення розлити по стерилізованих банках.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
