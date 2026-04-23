Зробіть, поки цвіте: рецепт настоянки з кульбаби "від 100 хвороб"

Настоянка з кульбаби. Фото: smachnenke.com.ua

Весна — ідеальний час, щоб використати природні інгредієнти для домашніх заготовок. Кульбаба в цей період максимально насичена корисними речовинами, тому саме зараз варто приготувати настій. Простий рецепт приготування не потребує складних інгредієнтів, а результат зберігає аромат і силу весняних квітів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квіти кульбаби — за потреби;

горілка — щоб повністю покрити квіти.

Квіти в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Свіжі квіти кульбаби перебрати й щільно викласти у чисту скляну банку. Залити горілкою так, щоб рідина повністю покривала квіти. Закрити банку кришкою та залишити в темному місці щонайменше на 21 день для настоювання. Після цього процідити настій, відтиснути квіти та перелити у чисту темну пляшку. Зберігати в темному місці при кімнатній температурі.

