Зробіть, поки цвіте: рецепт настоянки з кульбаби "від 100 хвороб"
Дата публікації: 23 квітня 2026 14:44
Настоянка з кульбаби. Фото: smachnenke.com.ua
Весна — ідеальний час, щоб використати природні інгредієнти для домашніх заготовок. Кульбаба в цей період максимально насичена корисними речовинами, тому саме зараз варто приготувати настій. Простий рецепт приготування не потребує складних інгредієнтів, а результат зберігає аромат і силу весняних квітів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- квіти кульбаби — за потреби;
- горілка — щоб повністю покрити квіти.
Спосіб приготування
- Свіжі квіти кульбаби перебрати й щільно викласти у чисту скляну банку.
- Залити горілкою так, щоб рідина повністю покривала квіти.
- Закрити банку кришкою та залишити в темному місці щонайменше на 21 день для настоювання.
- Після цього процідити настій, відтиснути квіти та перелити у чисту темну пляшку.
- Зберігати в темному місці при кімнатній температурі.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
