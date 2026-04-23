Сделайте, пока цветет: рецепт настойки из одуванчика "от 100 болезней"
Дата публикации 23 апреля 2026 14:44
Настойка из одуванчика. Фото: smachnenke.com.ua
Весна — идеальное время, чтобы использовать природные ингредиенты для домашних заготовок. Одуванчик в этот период максимально насыщен полезными веществами, поэтому именно сейчас стоит приготовить настой. Простой рецепт приготовления не требует сложных ингредиентов, а результат сохраняет аромат и силу весенних цветов.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новости.LIVE.
Вам понадобится:
- цветы одуванчика — по необходимости;
- водка — чтобы полностью покрыть цветы.
Способ приготовления
- Свежие цветы одуванчика перебрать и плотно выложить в чистую стеклянную банку.
- Залить водкой так, чтобы жидкость полностью покрывала цветы.
- Закрыть банку крышкой и оставить в темном месте минимум на 21 день для настаивания.
- После этого процедить настой, отжать цветы и перелить в чистую темную бутылку.
- Хранить в темном месте при комнатной температуре.
