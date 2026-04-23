Сделайте, пока цветет: рецепт настойки из одуванчика "от 100 болезней"

Настойка из одуванчика.

Весна — идеальное время, чтобы использовать природные ингредиенты для домашних заготовок. Одуванчик в этот период максимально насыщен полезными веществами, поэтому именно сейчас стоит приготовить настой. Простой рецепт приготовления не требует сложных ингредиентов, а результат сохраняет аромат и силу весенних цветов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

цветы одуванчика — по необходимости;

водка — чтобы полностью покрыть цветы.

Цветы в банке.

Способ приготовления

Свежие цветы одуванчика перебрать и плотно выложить в чистую стеклянную банку. Залить водкой так, чтобы жидкость полностью покрывала цветы. Закрыть банку крышкой и оставить в темном месте минимум на 21 день для настаивания. После этого процедить настой, отжать цветы и перелить в чистую темную бутылку. Хранить в темном месте при комнатной температуре.

