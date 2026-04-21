Начался сезон черемши: эти 3 салата исчезают со стола за 1 минуту

Салат с черемшой. Фото: smachnenke.com.ua

Как только появляется молодая черемша, эти салаты сразу возвращаются на стол. Простые сочетания ингредиентов дают яркий весенний вкус, а готовятся такие закуски буквально за считанные минуты. Если ищете, что приготовить из черемши, эти три рецепта точно стоит сохранить.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Рецепт №1 — черемша с яйцом и маслом:

черемша — по вкусу;

яйца вареные — 2-3 шт.;

сливочное масло — 30 г;

соль — щепотка.

Рецепт №2 — салат из черемши и огурца:

черемша — по вкусу;

огурец свежий — 1 шт.;

зелень — по вкусу;

сметана или растительное масло — для заправки.

Рецепт №3 — черемша с сыром и яйцом:

Читайте также:

черемша — по вкусу;

твердый сыр — 100 г;

яйца вареные — 2 шт.;

майонез или йогурт — по вкусу.

Пучок черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт №1 — черемша с яйцом и маслом

Черемшу хорошо промыть, обсушить и мелко нарезать. Яйца отварить и измельчить ножом или натереть. Соединить черемшу с яйцами, добавить мягкое сливочное масло, щепотку соли и тщательно перемешать. Подавать как салат или намазку к хлебу.

Рецепт №2 — салат из черемши и огурца

Черемшу нарезать, огурец измельчить тонкой соломкой или кубиком. Добавить измельченную зелень, заправить сметаной или растительным маслом. Хорошо перемешать и сразу подавать, пока овощи остаются хрустящими.

Рецепт №3 — черемша с сыром и яйцом

Твердый сыр натереть, яйца отварить и измельчить. Черемшу мелко нарезать, соединить все ингредиенты в миске. Добавить майонез или йогурт, перемешать до однородности и дать закуске несколько минут настояться.

