Начался сезон черемши: эти 3 салата исчезают со стола за 1 минуту
Как только появляется молодая черемша, эти салаты сразу возвращаются на стол. Простые сочетания ингредиентов дают яркий весенний вкус, а готовятся такие закуски буквально за считанные минуты. Если ищете, что приготовить из черемши, эти три рецепта точно стоит сохранить.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Рецепт №1 — черемша с яйцом и маслом:
- черемша — по вкусу;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- соль — щепотка.
Рецепт №2 — салат из черемши и огурца:
- черемша — по вкусу;
- огурец свежий — 1 шт.;
- зелень — по вкусу;
- сметана или растительное масло — для заправки.
Рецепт №3 — черемша с сыром и яйцом:
- черемша — по вкусу;
- твердый сыр — 100 г;
- яйца вареные — 2 шт.;
- майонез или йогурт — по вкусу.
Рецепт №1 — черемша с яйцом и маслом
- Черемшу хорошо промыть, обсушить и мелко нарезать.
- Яйца отварить и измельчить ножом или натереть.
- Соединить черемшу с яйцами, добавить мягкое сливочное масло, щепотку соли и тщательно перемешать. Подавать как салат или намазку к хлебу.
Рецепт №2 — салат из черемши и огурца
- Черемшу нарезать, огурец измельчить тонкой соломкой или кубиком.
- Добавить измельченную зелень, заправить сметаной или растительным маслом.
- Хорошо перемешать и сразу подавать, пока овощи остаются хрустящими.
Рецепт №3 — черемша с сыром и яйцом
- Твердый сыр натереть, яйца отварить и измельчить.
- Черемшу мелко нарезать, соединить все ингредиенты в миске.
- Добавить майонез или йогурт, перемешать до однородности и дать закуске несколько минут настояться.
