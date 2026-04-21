Главная Вкус Начался сезон черемши: эти 3 салата исчезают со стола за 1 минуту

Дата публикации 21 апреля 2026 20:04
Салат с черемшой. Фото: smachnenke.com.ua

Как только появляется молодая черемша, эти салаты сразу возвращаются на стол. Простые сочетания ингредиентов дают яркий весенний вкус, а готовятся такие закуски буквально за считанные минуты. Если ищете, что приготовить из черемши, эти три рецепта точно стоит сохранить.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Рецепт №1  черемша с яйцом и маслом:

  • черемша — по вкусу;
  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • соль — щепотка.

Рецепт №2  салат из черемши и огурца:

  • черемша — по вкусу;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • сметана или растительное масло — для заправки.

Рецепт №3  черемша с сыром и яйцом:

  • черемша — по вкусу;
  • твердый сыр — 100 г;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • майонез или йогурт — по вкусу.
Пучок черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт №1 — черемша с яйцом и маслом

  1. Черемшу хорошо промыть, обсушить и мелко нарезать.
  2. Яйца отварить и измельчить ножом или натереть.
  3. Соединить черемшу с яйцами, добавить мягкое сливочное масло, щепотку соли и тщательно перемешать. Подавать как салат или намазку к хлебу.

Рецепт №2 — салат из черемши и огурца

  1. Черемшу нарезать, огурец измельчить тонкой соломкой или кубиком.
  2. Добавить измельченную зелень, заправить сметаной или растительным маслом.
  3. Хорошо перемешать и сразу подавать, пока овощи остаются хрустящими.

Рецепт №3 — черемша с сыром и яйцом

  1. Твердый сыр натереть, яйца отварить и измельчить.
  2. Черемшу мелко нарезать, соединить все ингредиенты в миске.
  3. Добавить майонез или йогурт, перемешать до однородности и дать закуске несколько минут настояться.

Юлия Щербак
