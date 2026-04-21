Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Розпочався сезон черемши: ці 3 салати зникають зі столу за 1 хвилину

Розпочався сезон черемши: ці 3 салати зникають зі столу за 1 хвилину

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 20:04
Розпочався сезон черемши: ці 3 салати зникають зі столу за 1 хвилину
Салат з черемшою. Фото: smachnenke.com.ua

Щойно з’являється молода черемша, ці салати одразу повертаються на стіл. Прості поєднання інгредієнтів дають яскравий весняний смак, а готуються такі закуски буквально за лічені хвилини. Якщо шукаєте, що приготувати з черемші, ці три рецепти точно варто зберегти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Рецепт №1 — черемша з яйцем і маслом:

  • черемша — за смаком;
  • яйця варені — 2–3 шт.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • сіль — дрібка.

Рецепт №2 — салат із черемші та огірка:

  • черемша — за смаком;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • зелень — за смаком;
  • сметана або олія — для заправки.

Рецепт №3 — черемша з сиром і яйцем:

  • черемша — за смаком;
  • твердий сир — 100 г;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • майонез або йогурт — за смаком.
Пучок черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт №1 — черемша з яйцем і маслом

  1. Черемшу добре промити, обсушити та дрібно нарізати. 
  2. Яйця відварити й подрібнити ножем або натерти. 
  3. З’єднати черемшу з яйцями, додати м’яке вершкове масло, дрібку солі й ретельно перемішати. Подавати як салат або намазку до хліба.

Рецепт №2 — салат із черемші та огірка

  1. Черемшу нарізати, огірок подрібнити тонкою соломкою або кубиком. 
  2. Додати подрібнену зелень, заправити сметаною або олією. 
  3. Добре перемішати та одразу подавати, поки овочі залишаються хрусткими.

Рецепт №3 — черемша з сиром і яйцем

  1. Твердий сир натерти, яйця відварити й подрібнити. 
  2. Черемшу дрібно нарізати, з’єднати всі інгредієнти в мисці. 
  3. Додати майонез або йогурт, перемішати до однорідності й дати закусці кілька хвилин настоятися.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації