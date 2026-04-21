Розпочався сезон черемши: ці 3 салати зникають зі столу за 1 хвилину

Салат з черемшою. Фото: smachnenke.com.ua

Щойно з’являється молода черемша, ці салати одразу повертаються на стіл. Прості поєднання інгредієнтів дають яскравий весняний смак, а готуються такі закуски буквально за лічені хвилини. Якщо шукаєте, що приготувати з черемші, ці три рецепти точно варто зберегти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Рецепт №1 — черемша з яйцем і маслом:

черемша — за смаком;

яйця варені — 2–3 шт.;

вершкове масло — 30 г;

сіль — дрібка.

Рецепт №2 — салат із черемші та огірка:

черемша — за смаком;

огірок свіжий — 1 шт.;

зелень — за смаком;

сметана або олія — для заправки.

Рецепт №3 — черемша з сиром і яйцем:

черемша — за смаком;

твердий сир — 100 г;

яйця варені — 2 шт.;

майонез або йогурт — за смаком.

Пучок черемши. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт №1 — черемша з яйцем і маслом

Черемшу добре промити, обсушити та дрібно нарізати. Яйця відварити й подрібнити ножем або натерти. З’єднати черемшу з яйцями, додати м’яке вершкове масло, дрібку солі й ретельно перемішати. Подавати як салат або намазку до хліба.

Рецепт №2 — салат із черемші та огірка

Черемшу нарізати, огірок подрібнити тонкою соломкою або кубиком. Додати подрібнену зелень, заправити сметаною або олією. Добре перемішати та одразу подавати, поки овочі залишаються хрусткими.

Рецепт №3 — черемша з сиром і яйцем

Твердий сир натерти, яйця відварити й подрібнити. Черемшу дрібно нарізати, з’єднати всі інгредієнти в мисці. Додати майонез або йогурт, перемішати до однорідності й дати закусці кілька хвилин настоятися.

