Розпочався сезон черемши: ці 3 салати зникають зі столу за 1 хвилину
Щойно з’являється молода черемша, ці салати одразу повертаються на стіл. Прості поєднання інгредієнтів дають яскравий весняний смак, а готуються такі закуски буквально за лічені хвилини. Якщо шукаєте, що приготувати з черемші, ці три рецепти точно варто зберегти.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Рецепт №1 — черемша з яйцем і маслом:
- черемша — за смаком;
- яйця варені — 2–3 шт.;
- вершкове масло — 30 г;
- сіль — дрібка.
Рецепт №2 — салат із черемші та огірка:
- черемша — за смаком;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- зелень — за смаком;
- сметана або олія — для заправки.
Рецепт №3 — черемша з сиром і яйцем:
- черемша — за смаком;
- твердий сир — 100 г;
- яйця варені — 2 шт.;
- майонез або йогурт — за смаком.
Рецепт №1 — черемша з яйцем і маслом
- Черемшу добре промити, обсушити та дрібно нарізати.
- Яйця відварити й подрібнити ножем або натерти.
- З’єднати черемшу з яйцями, додати м’яке вершкове масло, дрібку солі й ретельно перемішати. Подавати як салат або намазку до хліба.
Рецепт №2 — салат із черемші та огірка
- Черемшу нарізати, огірок подрібнити тонкою соломкою або кубиком.
- Додати подрібнену зелень, заправити сметаною або олією.
- Добре перемішати та одразу подавати, поки овочі залишаються хрусткими.
Рецепт №3 — черемша з сиром і яйцем
- Твердий сир натерти, яйця відварити й подрібнити.
- Черемшу дрібно нарізати, з’єднати всі інгредієнти в мисці.
- Додати майонез або йогурт, перемішати до однорідності й дати закусці кілька хвилин настоятися.
Читайте Новини.LIVE!