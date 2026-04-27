Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед"

Варенье из одуванчика. Фото: smachnenke.com.ua

Это варенье недаром называют "царским медом" — оно имеет насыщенный аромат и нежный вкус. Простой способ приготовления позволяет сохранить всю пользу весенних цветов. Идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то особенное и натуральное.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

цветки одуванчика — 400 шт.;

вода — 1 л.;

сахар — 1,2 кг;

лимонная кислота — 1 ч. л.

Варенье в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Цветки перебрать, используя только лепестки без зеленых частей. Залить водой, довести до кипения и варить 10 минут. Добавить лимонную кислоту, перемешать и варить еще около 25 минут. Оставить настаиваться на 1 час, после чего процедить и хорошо отжать лепестки. К отвару добавить сахар и варить на медленном огне 45-55 минут до загустения. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.

