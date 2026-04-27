Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Главная Вкус Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед"

Дата публикации 27 апреля 2026 01:04
Варенье из одуванчика. Фото: smachnenke.com.ua

Это варенье недаром называют "царским медом" — оно имеет насыщенный аромат и нежный вкус. Простой способ приготовления позволяет сохранить всю пользу весенних цветов. Идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то особенное и натуральное.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • цветки одуванчика — 400 шт.;
  • вода — 1 л.;
  • сахар — 1,2 кг;
  • лимонная кислота — 1 ч. л.
Варенье в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Цветки перебрать, используя только лепестки без зеленых частей.
  2. Залить водой, довести до кипения и варить 10 минут.
  3. Добавить лимонную кислоту, перемешать и варить еще около 25 минут.
  4. Оставить настаиваться на 1 час, после чего процедить и хорошо отжать лепестки.
  5. К отвару добавить сахар и варить на медленном огне 45-55 минут до загустения.
  6. Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
