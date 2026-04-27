Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед"
Дата публикации 27 апреля 2026 01:04
Варенье из одуванчика. Фото: smachnenke.com.ua
Это варенье недаром называют "царским медом" — оно имеет насыщенный аромат и нежный вкус. Простой способ приготовления позволяет сохранить всю пользу весенних цветов. Идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то особенное и натуральное.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цветки одуванчика — 400 шт.;
- вода — 1 л.;
- сахар — 1,2 кг;
- лимонная кислота — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Цветки перебрать, используя только лепестки без зеленых частей.
- Залить водой, довести до кипения и варить 10 минут.
- Добавить лимонную кислоту, перемешать и варить еще около 25 минут.
- Оставить настаиваться на 1 час, после чего процедить и хорошо отжать лепестки.
- К отвару добавить сахар и варить на медленном огне 45-55 минут до загустения.
- Готовое варенье разлить по стерилизованным банкам.
