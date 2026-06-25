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Головна Смак Варення з кабачків з лимоном та апельсином: рецепт заготовки на зиму

Варення з кабачків з лимоном та апельсином: рецепт заготовки на зиму

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 01:04
Кабачкове варення з цитрусами: ароматна заготовка на зиму рецепт
Варення з кабачків. Фото: stotinka.com.ua

Звичайні кабачки можуть перетворитися на вишуканий десерт із тропічним ароматом. Завдяки поєднанню з лимоном та апельсином варення набуває яскравого смаку, красивого кольору та ніжної текстури. Це ідеальний рецепт для тих, хто любить незвичні домашні заготовки на зиму.

Рецепт опублікували Stotinka.com.ua, передає Новини.LIVE

Вам знадобиться:

  • кабачки — 3 кг;
  • цукор — 2,5 кг;
  • лимони — 2 шт.;
  • апельсини — 1,5 кг.
рецепт варення з кабачків
Варення з кабачків та лимонів. Фото: stotinka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки та цитрусові ретельно промити, очистити від шкірки та насіння.
  2. Кабачки натерти або дрібно нарізати, апельсини та лимони подрібнити блендером до пюре.
  3. З’єднати кабачкову масу з цитрусовим пюре, додати цукор і ретельно перемішати.
  4. Поставити суміш на повільний вогонь, довести до кипіння та варити приблизно 1 годину, періодично помішуючи.
  5. Потім зняти з вогню, охолодити та повторити варіння ще раз.
  6. Готове гаряче варення розлити у стерилізовані банки та щільно закрити кришками.

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рецепт варення кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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