Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю
Дата публікації: 5 травня 2026 15:14
Кульбаба — звичайна весняна рослина, з якої готують просту домашню настоянку. Процес приготування не потребує зусиль, а інгредієнти доступні кожному. У народі її використовують для зовнішніх розтирань після навантажень або втоми. Це один із тих старих домашніх рецептів, які передаються з покоління в покоління.
Вам знадобиться:
- квітки кульбаби — приблизно 0,5 л щільно набитих;
- горілка (або інший міцний алкоголь) — 1 л.
Спосіб приготування
- Квітки кульбаби зібрати вдень, коли вони повністю розкриті.
- Щільно заповнити ними банку, після чого перекласти у літрову ємність.
- Залити квіти алкоголем так, щоб вони були повністю покриті.
- Щільно закрити кришкою та залишити в темному місці на 10 днів. Перемішувати або відкривати не потрібно.
- Після настоювання рідину можна процідити або залишити разом із квітами.
