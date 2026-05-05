Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю

Настоянка з кульбаби. Фото: smachnenke.com.ua

Кульбаба — звичайна весняна рослина, з якої готують просту домашню настоянку. Процес приготування не потребує зусиль, а інгредієнти доступні кожному. У народі її використовують для зовнішніх розтирань після навантажень або втоми. Це один із тих старих домашніх рецептів, які передаються з покоління в покоління.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квітки кульбаби — приблизно 0,5 л щільно набитих;

горілка (або інший міцний алкоголь) — 1 л.

Квіти кульбаби. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Квітки кульбаби зібрати вдень, коли вони повністю розкриті. Щільно заповнити ними банку, після чого перекласти у літрову ємність. Залити квіти алкоголем так, щоб вони були повністю покриті. Щільно закрити кришкою та залишити в темному місці на 10 днів. Перемішувати або відкривати не потрібно. Після настоювання рідину можна процідити або залишити разом із квітами.

