Головна Смак Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 15:14
Настоянка з кульбаби. Фото: smachnenke.com.ua

Кульбаба — звичайна весняна рослина, з якої готують просту домашню настоянку. Процес приготування не потребує зусиль, а інгредієнти доступні кожному. У народі її використовують для зовнішніх розтирань після навантажень або втоми. Це один із тих старих домашніх рецептів, які передаються з покоління в покоління.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • квітки кульбаби — приблизно 0,5 л щільно набитих;
  • горілка (або інший міцний алкоголь) — 1 л.
рецепт настоянки з кульбаби
Квіти кульбаби. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Квітки кульбаби зібрати вдень, коли вони повністю розкриті.
  2. Щільно заповнити ними банку, після чого перекласти у літрову ємність.
  3. Залити квіти алкоголем так, щоб вони були повністю покриті.
  4. Щільно закрити кришкою та залишити в темному місці на 10 днів. Перемішувати або відкривати не потрібно.
  5. Після настоювання рідину можна процідити або залишити разом із квітами. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
