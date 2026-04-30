Головна Смак Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі

Дата публікації: 30 квітня 2026 13:44
Квас з кульбаби. Фото: gospodynka.com.ua

Цей напій — справжній смак літа, який легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Легкий, освіжаючий і з приємною натуральною кислинкою, він чудово втамовує спрагу. Ідеальний варіант, щоб використати сезон кульбаби з користю і задоволенням.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • квітки кульбаби — 30 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • цукор — 50 г;
  • родзинки — 2–3 шт.;
  • вода — 1,4 л.
рецепт квасу з кульбаби
Приготування квасу. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Квітки кульбаби промити, додати нарізаний лимон, цукор і родзинки.
  2. Залити охолодженою кип’яченою водою та перемішати.
  3. Залишити настоюватися при кімнатній температурі на кілька днів до появи легкого бродіння.
  4. Коли напій набуде приємного смаку та з’являться бульбашки, процідити, видалити лимон і перелити в пляшки.
  5. За бажанням залишити ще на 1 добу для більшої газованості або одразу охолодити в холодильнику.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
