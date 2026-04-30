Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі
Дата публікації: 30 квітня 2026 13:44
Цей напій — справжній смак літа, який легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Легкий, освіжаючий і з приємною натуральною кислинкою, він чудово втамовує спрагу. Ідеальний варіант, щоб використати сезон кульбаби з користю і задоволенням.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- квітки кульбаби — 30 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- цукор — 50 г;
- родзинки — 2–3 шт.;
- вода — 1,4 л.
Спосіб приготування
- Квітки кульбаби промити, додати нарізаний лимон, цукор і родзинки.
- Залити охолодженою кип’яченою водою та перемішати.
- Залишити настоюватися при кімнатній температурі на кілька днів до появи легкого бродіння.
- Коли напій набуде приємного смаку та з’являться бульбашки, процідити, видалити лимон і перелити в пляшки.
- За бажанням залишити ще на 1 добу для більшої газованості або одразу охолодити в холодильнику.
