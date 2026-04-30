Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі

Квас з кульбаби. Фото: gospodynka.com.ua

Цей напій — справжній смак літа, який легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Легкий, освіжаючий і з приємною натуральною кислинкою, він чудово втамовує спрагу. Ідеальний варіант, щоб використати сезон кульбаби з користю і задоволенням.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квітки кульбаби — 30 шт.;

лимон — 1 шт.;

цукор — 50 г;

родзинки — 2–3 шт.;

вода — 1,4 л.

Приготування квасу. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Квітки кульбаби промити, додати нарізаний лимон, цукор і родзинки. Залити охолодженою кип’яченою водою та перемішати. Залишити настоюватися при кімнатній температурі на кілька днів до появи легкого бродіння. Коли напій набуде приємного смаку та з’являться бульбашки, процідити, видалити лимон і перелити в пляшки. За бажанням залишити ще на 1 добу для більшої газованості або одразу охолодити в холодильнику.

